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19 березня • оновлено в 13:21
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Путіну не потрібен Крим і Донбас: Луценко розкрив справжню мету Кремля

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Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібні окуповані Крим і Донбас, його метою є розпад України.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Наша влада не розуміє, що Путіну потрібні ні Крим, ні Донбас, ні навіть лояльний уряд у Києві, як дехто вважає. Кремлю потрібна дезінтеграція України. Тобто просто країна, що розпалася", – зазначив він.

Юрій Луценко та Володимир Путін

Юрій Луценко та Володимир Путін

За словами Луценка, Україна переможе у війні тоді, коли будуть роззброєні незаконні збройні формування на Донбасі, на вулицях з'явиться українська поліція, а на кордоні – українська армія, будуть працювати українське радіо, телебачення і видаватися газети.

При цьому він висловив упевненість, що українське суспільство не віддасть те, що відвойовано такою кров'ю.

"Мій друг, міністр внутрішніх справ Грузії, говорив: "Наші солдати, незважаючи на те, що мали натівську техніку, побігли швидко. І тільки поліція тримала ар'єргарди. А ваші хлопці з автоматами і гарматами 70-80-х років трималися за кожен яр ", – підкреслив ексгенпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Луценко заявив, що підписання миру з Росією, який нагадує капітуляцію, може привести до захоплення нових територій.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Юрій Луценко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Донбас Крим
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Да вроде с тем, чтобы в гyaно вляпaтьcя, Укpaина всегда и сама нeплoxo спрaвляется, ей в этом помощь Пyтина не нужна.. И ваш paзвaл, это просто вопрос времени, пока политики территории дoдeлят. А вас не хватило даже на то, чтобы aлкaшa с кpыceнышeм посaдить.
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
А что этого негодяя не за что посадить??? Сколько на нём дерьма висит, пусть лучше расскажет как крышевал пороха!
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
А ваши хлопцы с автоматами и пушками 70-80-х годов держались за каждый котел...
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