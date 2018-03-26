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Путіну довелося відмовитися від "Новоросії": західний експерт назвав причину

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Завдяки санкціям ЄС, введеним в 2014-му році проти Росії через агресію в Україні, президенту РФ Володимиру Путіну довелося відмовитися від так званого проекту "Новоросія".

Як заявив в інтерв'ю "Апострофу" фахівець з пострадянського простору і британський політолог Майкл Емерсон, введення санкції проти РФ було важливим кроком з точки зору змін у характері намірів Кремля щодо України.

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"Якщо пам'ятаєте, чотири роки тому ширилися розмови про "Новоросію", які створили картинку, як російська армія рухається від Донецька і Луганська на південь до Маріуполя, а потім в Одесу і аж до Придністров'я. Це був спекулятивний сценарій, його більше немає. І одне з пояснень полягає в тому, що вплив санкцій і можливе їх посилення відвадило Путіна від намірів просуватися далі", - пояснив експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше журналіст Роман Цимбалюк пояснив, що так званий проект "Новоросія" поставили на паузу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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