Путіну – 68: п'ять незручних ситуацій, у які потрапляв президент Росії

Президент Росії Володимир Путін у середу, 7 жовтня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 68 років.

У цілому Путін очолює Росію близько 16 років. За цей час він не раз потрапляв у незручні й курйозні ситуації. OBOZREVATEL пропонує згадати кілька з них, що запам'яталися найбільше.

"Бити треба першим"

Під час зустрічі з експертами міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у жовтні 2015 року Путін порівняв дії Росії в Сирії з бійкою. "Ще 50 років тому ленінградська вулиця мене навчила одному правилу: якщо бійка неминуча, бити треба першим", – сказав він, пояснюючи необхідність військової операції.

"Ось ми не робили жодних дій в Сирії – що змусило терористів нанести удар в Волгограді на залізничному вокзалі? Нічого. Просто їхня людиноненависницька ментальність, ставлення до життя людей, боротьба з Росією як такою. І тому краще нам воювати з ними там, як я вже говорив, ніж чекати тут", – заявив лідер росіян.

Путін і фотосесія в Берліні

У січні 2020 року Володимира Путін був присутній на міжнародній конференції щодо Лівії в Берліні, де його "загубили" під час церемонії фотографування.

Курйозна ситуація потрапила на відео: спочатку лідери держав вишикувалися для традиційної фотосесії, а потім забарилися, виглядаючи президента Росії. Через деякий час Путіна все ж вдалося відшукати і він приєднався до колег. Те, що відбувалося, викликало посмішку у всіх присутніх.

"Вона потонула"

12 серпня 2000 року після кількох вибухів на борту російський атомний підводний човен "Курськ" затонув у Баренцовому морі. 8 вересня 2000 року Путін на ток-шоу Ларрі Кінга на телеканалі CNN, відповідаючи на питання журналіста про те, що сталося з підводним човном, сказав: "Він потонув". У результаті президента Росії звинуватили в легковажному ставленні до трагедії, а зокрема в тому, що він вимовив ці слова з посмішкою.

Путін і пухнасті мікрофони

У липні 2020 року Путін потрапив у курйоз, відкриваючи військово-морський парад до дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі. Під час звернення до службовців Військово-морських сил Путіну, очевидно, не сподобалося відлуння його голосу. Тому він почав рухати мікрофони на трибуні. На останні були вдягнуті пухнасті насадки, що додавало комічності ситуації.

Запізнення в Парижі

У листопаді 2018 року в Парижі відзначали сторіччя закінчення Першої світової війни. Путін прибув на захід біля Тріумфальної арки останнім – Еммануель Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель та інші лідери країн змушені були чекати його появи, щоб розпочати церемонію. Чергове, властиве Путіну запізнення послужило приводом для численних жартів і критичних коментарів.

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 фото Путіна, на яких його "підставили" з маленьким зростом.