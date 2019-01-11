''Путінський міф здихає!'' Піонтковський застеріг Україну від головної помилки

Режим президента РФ Володимира Путіна в Росії слабшає. Усе менше населення його підтримує.

Саме в 2018 році відбулася смерть "путінського міфу", розповів російський політолог Андрій Піонтковський, передає "Еспрессо".

"Адже будь-який авторитарний режим тримається не тільки на насильстві, на міфі, який пояснює населенню, чому воно має терпіти диктатора. І ми прекрасно пам'ятаємо, як в телевізійній пробірці цей міф був створений восени 1999 року. Через вибухи будинків, через війни в Чечні нам говорили: "Нас убивають терористи, а молодий енергійний офіцер спецслужб, який піднімає із колін Росію, захищає нас, і ми всі повинні об'єднатися навколо нього". Цей міф тоді спрацював. Тоді він декілька разів перезавантажувався, отримував нові складові — "борець із олігархами","борець із однополярним світом", – повідомив він.

Однак експерт зазначив, що з кожним роком популярність Путіна падає. У нього вже немає масової підтримки серед населення, яка була після окупації Криму.

"У великого, справедливого вождя, який захищає від жадібних бояр, вже ніхто не вірить. Із кожним новим питанням усе більше 50, 60, 65 відсотків виступає за нормальні відносини із Заходом. Так що нема на що спертися... Заради імперської риторики з "об'єднанням розділеного народу", як вони кажуть, об'єднати населення. Але це вже не об'єднує. Це відштовхує населення. Ось у чому основна путінська проблема", – пояснив Піонтковський.

Володимир Путін

Політолог підкреслив, що саме зараз потрібно об'єднається проти РФ і налагоджувати відносини з Кремлем.

"Трагічною помилкою українського суспільства, українських політиків було б саме зараз, коли цей путінський міф дохне на очах, починати щось бурмотіти про розуміння Путіна, про загальну мову, про компроміси "я приїду – ми поговоримо" і так далі. Це як капітулювати на порозі перемоги. Ось що б це значило і з чим я б хотів звернутися до українських друзів на порозі цієї президентської кампанії", – акцентував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт назвав головну зброю проти Путіна.

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