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19 лютого • оновлено в 00:15
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Путіне, геть! Естонія підтримала Зеленського і яскраво розгромила Росію на Радбезі ООН

2.3т
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Естонія висловила підтримку незалежності України, звинувативши Росію в регулярному порушенні припинення вогню на Донбасі.

Представник Естонії Свен Юргенсон на засіданні Радбезу ООН 18 лютого закликав агресора піти геть з України, наголосивши, що РФ є загрозою для всього світу. Також він згадав про незаконну анексію Криму і причетність Кремля до трагедії пасажирського лайнера на Донбасі.

"Дії Росії в Україні становлять загрозу міжнародному миру і безпеці. Закликаємо РФ повністю виконувати зобов'язання щодо Мінських угод, негайно вивести збройні сили з України і припинити надавати політичну, фінансову і військову підтримку російським маріонеткам на Донбасі", – заявив Юргенсон.

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"Ми даємо високу оцінку зусиллям Зеленського і сміливим діям, зокрема, обміну полоненими, розведенню військ у трьох районах і відновленню мосту в Станиці Луганській", – додав він.

Свен Юргенсон

Свен Юргенсон

Як писав OBOZREVATEL, представник РФ Василь Небензя взяв слово на засіданні Радбезу ООН, звинувативши Україну в русофобії, розкритикувавши Захід і заявивши, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Тег
Радбез ООН
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