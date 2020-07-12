Путін подумки дратується від заяв Зеленського, – Пєсков

Президента Росії Володимира Путіна подумки дратують висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Про це заявив в інтерв'ю "Росії 1" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна це священна тема. І коли ми чуємо такі заяви, я впевнений, що подумки це Путіна дратує", – сказав він.

На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

"Йдеться про долі декількох мільйонів людей, які живуть на південному сході України. І президент Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, в січні під час візиту до Польщі Зеленський заявив, що СРСР відповідальний за розв'язання Другої світової війни нарівні з фашистською Німеччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін пригрозив погіршенням відносин із Україною через слова Зеленського.