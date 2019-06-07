"Путіна треба замінити!" Британський політик озвучив план повернення Криму

Україна зможе повернути окупований Крим за умови зміни глави російської держави.

Таку думку висловив колишній голова комітету з питань розвідки і безпеки в британському уряді Малкольм Ріфкінд в інтерв'ю "Апострофу".

"Не можу робити припущення, скільки років піде на вирішення питання Криму. За три роки до того, як розвалився Радянський Союз, ніхто не думав, що таке трапиться. Ситуація схожа на окупацію Радянським Союзом Латвії, Литви та Естонії — і вони були його частиною. Великобританія, США і низка країн відмовилися визнавати законність окупації... Треба, щоб Путіна замінив новий російський лідер", — зазначив він.

Володимир Путін Антикор

За словами Ріфкінда, якщо новий президент буде розумним, і його адміністрація захоче встановити зв'язки з українською владою, то наступним кроком може стати загальний референдум, на якому проголосує все населення Криму.

"Але це буде дуже складно. Припустимо, що Путін більше не керує, російський уряд дозволить Донбасу знову стати частиною України, наївно допустимо, що одного разу російський уряд спробує знайти компроміс, і Україні доведеться відповідати. Ніякі переговори не можуть завершитися тим, що одна сторона отримує всі 100%, а інша — 0%, тому що це означає абсолютну поразку", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга Путіна, спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, знайшла нове виправдання окупації Криму.

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