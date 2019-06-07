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/Політика

"Путіна треба замінити!" Британський політик озвучив план повернення Криму

2.3тЧитати матеріал російською

Україна зможе повернути окупований Крим за умови зміни глави російської держави.

Таку думку висловив колишній голова комітету з питань розвідки і безпеки в британському уряді Малкольм Ріфкінд в інтерв'ю "Апострофу".

"Не можу робити припущення, скільки років піде на вирішення питання Криму. За три роки до того, як розвалився Радянський Союз, ніхто не думав, що таке трапиться. Ситуація схожа на окупацію Радянським Союзом Латвії, Литви та Естонії — і вони були його частиною. Великобританія, США і низка країн відмовилися визнавати законність окупації... Треба, щоб Путіна замінив новий російський лідер", — зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Антикор

За словами Ріфкінда, якщо новий президент буде розумним, і його адміністрація захоче встановити зв'язки з українською владою, то наступним кроком може стати загальний референдум, на якому проголосує все населення Криму.

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"Але це буде дуже складно. Припустимо, що Путін більше не керує, російський уряд дозволить Донбасу знову стати частиною України, наївно допустимо, що одного разу російський уряд спробує знайти компроміс, і Україні доведеться відповідати. Ніякі переговори не можуть завершитися тим, що одна сторона отримує всі 100%, а інша — 0%, тому що це означає абсолютну поразку", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга Путіна, спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, знайшла нове виправдання окупації Криму.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
А почему бы России не заменить все руководство Великобритании ,вплоть до старой бабки с кастрюлей на голове?
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hunt andres
hunt andres
Дурында британо-бестолковая так до сих пор и не поняла, что дело вовсе не в Путине. Крым - это Россия. Была и будет. Аминь.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пускай на Трампе потренируется....Дурак ..не понимает..что после Путина...его смены ...придет аля Сталин...который Окраину превратит в мыло за три дня
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