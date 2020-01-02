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2 січня • оновлено в 13:30
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"Путіна привітав, армію забув!" Ветеран АТО різко звернувся до Зеленського

1.7т
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Президент України Володимир Зеленський привітав із Новим роком главу РФ Володимира Путіна, однак не привітав українських військових на Донбасі.

На цей момент звернув увагу ветеран АТО, командир роти у батальйоні "Айдар", народний депутат VIII скликання Ігор Лапін. В ефірі ObozTV Лапін різко розкритикував Зеленського за розмову з Путіним 31 грудня.

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"Якщо людина, яка називає себе президентом України, телефонує Путіну і жодним боком не вітає власне військо, вважаючись головнокомандувачем... Ну про що далі говорити? Це людина, у якої, як кажуть в Україні, "немає смальцю в голові". Коли немає смальцю в голові, ти його на базарі купиш", – заявив Лапін.

Він засудив Зеленського за те, що той не виступив із новорічним зверненням до Збройних сил України.

"Військо сидить в окопах, захищає країну. Міг хоча б сказати: хлопці, дякую вам, вітаю, ми міцні, єдині і так далі... Але він (Зеленський. – Ред.) не забув привітати Путіна. Того, хто вбив 14 тисяч українців! Ну як? Тут із нормальних слів лише самі матюки і прийменники "в" і "на". Іншого в мене до нього немає", – висловився ветеран АТО.

Подивитися відео новорічного звернення Зеленського до українців можна за посиланням.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 31 грудня 2019 року.

Президенти обговорили обмін полоненими, що відбувся 29 грудня, привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, а також обмінялися привітаннями з новорічними святами. Останнє розлютило деяких користувачів соцмереж, які висловили своє невдоволення у Facebook.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новий рік Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особи
Ігор Лапін Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 Ветерани війни на Донбасі Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За первое число подохло 5-ВСУшниуов и 6-300 , кого поздравлять ,алкашей ВСУшных.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Западло поздравлять самую сильную недоармию явропы.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А зачем поздравлять ВСУшный скот который сам утилизируется.
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