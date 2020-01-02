"Путіна привітав, армію забув!" Ветеран АТО різко звернувся до Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав із Новим роком главу РФ Володимира Путіна, однак не привітав українських військових на Донбасі.

На цей момент звернув увагу ветеран АТО, командир роти у батальйоні "Айдар", народний депутат VIII скликання Ігор Лапін. В ефірі ObozTV Лапін різко розкритикував Зеленського за розмову з Путіним 31 грудня.

"Якщо людина, яка називає себе президентом України, телефонує Путіну і жодним боком не вітає власне військо, вважаючись головнокомандувачем... Ну про що далі говорити? Це людина, у якої, як кажуть в Україні, "немає смальцю в голові". Коли немає смальцю в голові, ти його на базарі купиш", – заявив Лапін.

Він засудив Зеленського за те, що той не виступив із новорічним зверненням до Збройних сил України.

"Військо сидить в окопах, захищає країну. Міг хоча б сказати: хлопці, дякую вам, вітаю, ми міцні, єдині і так далі... Але він (Зеленський. – Ред.) не забув привітати Путіна. Того, хто вбив 14 тисяч українців! Ну як? Тут із нормальних слів лише самі матюки і прийменники "в" і "на". Іншого в мене до нього немає", – висловився ветеран АТО.

Подивитися відео новорічного звернення Зеленського до українців можна за посиланням.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 31 грудня 2019 року.

Президенти обговорили обмін полоненими, що відбувся 29 грудня, привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, а також обмінялися привітаннями з новорічними святами. Останнє розлютило деяких користувачів соцмереж, які висловили своє невдоволення у Facebook.

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