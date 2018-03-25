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"Путін, звільни весь світ": в Криму знову покликали Росію

5.1тЧитати новину російською

Глава національно-культурної автономії греків в окупованому Криму Іван Шонус закликав президента Росії Володимира Путіна "звільнити Грецію і весь світ".

На Дні національного відродження Греції 24 березня він також назвав Путіна "головнокомандувачем", передає "Крим.Реаліі".

"У Росії створені всі умови для реалізації етнічних прав. Хоча греки домоглися незалежності, в геополітиці, зараз великий вплив на нашу історичну батьківщину. Звільнення Греції - тут у нас в Росії, тут у нас в Криму. Ми, сучасні греки Росії, дамо можливість головнокомандувачу Путіну звільнити весь світ і Грецію", - зазначив Шонус.

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Усім присутнім на заході роздали прапори Росії і Греції.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Сербії покликали на допомогу Росію.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
УкраїнаСевастополь
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