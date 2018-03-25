"Путін, звільни весь світ": в Криму знову покликали Росію

Глава національно-культурної автономії греків в окупованому Криму Іван Шонус закликав президента Росії Володимира Путіна "звільнити Грецію і весь світ".
На Дні національного відродження Греції 24 березня він також назвав Путіна "головнокомандувачем", передає "Крим.Реаліі".
"У Росії створені всі умови для реалізації етнічних прав. Хоча греки домоглися незалежності, в геополітиці, зараз великий вплив на нашу історичну батьківщину. Звільнення Греції - тут у нас в Росії, тут у нас в Криму. Ми, сучасні греки Росії, дамо можливість головнокомандувачу Путіну звільнити весь світ і Грецію", - зазначив Шонус.
Усім присутнім на заході роздали прапори Росії і Греції.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Сербії покликали на допомогу Росію.
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