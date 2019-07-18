Путін зустрівся з Медведчуком і зробив заяву про Донбас: подробиці

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 18 липня, провів зустріч із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком і зробив заяву про війну на Донбасі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, лідер РФ сказав, що повноцінне врегулювання конфлікту на південному сході України можливе лише "у разі прямого контакту офіційного Києва і "влади "ДНР" і "ЛНР".

"Росія підтримуватиме будь-які політичні сили в Україні, якщо вони рухатимуться до відновлення повноформатних двосторонніх відносин", – додав він.

Медведчук і Путін Скріншот із відео

Крім того, лідер РФ заявив, що Москва вітає підключення європейських партнерів до врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я гадаю, що підключення європейських партнерів, а вони так чи інакше задіяні в цьому з перших кроків, на жаль, конфлікту, який вилився врешті-решт у те, що ми бачимо зараз на Донбасі, є вельми позитивним справою. І ми це всіляко вітаємо", – висловився Путін.

Стало відомо, що зустріч відбулася ц Санкт-Петербурзі, куди Медведчук прилетів зі Страсбурга. Оскільки переговори збіглися з від'їздом білоруського президента Олександра Лукашенка, останній також був присутній під час прийому Медведчука.

Український політик заявив, що у Європарламенті деякі депутати підтримали запропонований ним мирний план щодо Донбасу.

"Зараз в України з'явився шанс, коли можна покінчити з "партією війни" і почути точку зору "партії миру". Важливим є те, що з ініціативи Володимира Зеленського днями відбулася його телефонна розмова з Володимиром Путіним. Одне із завдань – це відновлення економічних зв'язків між Росією та Україною", – процитували Медведчука у Telegram-каналі ВестіFM.

Владимир Путин в Питере поговорил с Виктором Медведчуком: Полноценное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и властей ДНР и ЛНР pic.twitter.com/NrCYOKIMxY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався із главою РФ Володимиром Путіним. Однак глава України все одно зателефонував йому.

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