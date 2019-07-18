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Путін зустрівся з Медведчуком і зробив заяву про Донбас: подробиці

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Президент Росії Володимир Путін у четвер, 18 липня, провів зустріч із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком і зробив заяву про війну на Донбасі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, лідер РФ сказав, що повноцінне врегулювання конфлікту на південному сході України можливе лише "у разі прямого контакту офіційного Києва і "влади "ДНР" і "ЛНР".

"Росія підтримуватиме будь-які політичні сили в Україні, якщо вони рухатимуться до відновлення повноформатних двосторонніх відносин", – додав він.

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Медведчук і Путін

Медведчук і Путін

Скріншот із відео

Крім того, лідер РФ заявив, що Москва вітає підключення європейських партнерів до врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я гадаю, що підключення європейських партнерів, а вони так чи інакше задіяні в цьому з перших кроків, на жаль, конфлікту, який вилився врешті-решт у те, що ми бачимо зараз на Донбасі, є вельми позитивним справою. І ми це всіляко вітаємо", – висловився Путін.

Стало відомо, що зустріч відбулася ц Санкт-Петербурзі, куди Медведчук прилетів зі Страсбурга. Оскільки переговори збіглися з від'їздом білоруського президента Олександра Лукашенка, останній також був присутній під час прийому Медведчука.

Український політик заявив, що у Європарламенті деякі депутати підтримали запропонований ним мирний план щодо Донбасу.

"Зараз в України з'явився шанс, коли можна покінчити з "партією війни" і почути точку зору "партії миру". Важливим є те, що з ініціативи Володимира Зеленського днями відбулася його телефонна розмова з Володимиром Путіним. Одне із завдань – це відновлення економічних зв'язків між Росією та Україною", – процитували Медведчука у Telegram-каналі ВестіFM.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався із главою РФ Володимиром Путіним. Однак глава України все одно зателефонував йому.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Донбас
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
"Украинский политик заявил, что в Европарламенте некоторые депутаты поддержали предложенный им мирный план по Донбассу." Це, вочевидь, ті, кого підгодовує Кремль, на кшалт кассабки з Латвії чи представників партії ле Пен.
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Deus-von Homeyer Rosie
Deus-von Homeyer Rosie
And WHO are the authorities according to Putin, who is ruling DNR& LNR? of course...RUSSIANS! In all ministries are Russian citizens. Beside this PUTIN gave Russian passports to all citizens of Donbas.And he insists UKRAINA will NOT be negotiating with the Russian authorities, but with "vlasti" DNR&LNR! SUCH A FARSE! Why Putin thinks, HE is the smartest guy in the world and the rest are stupid? YOU, UKRAINIANS should NOT negotiate with the Russian "marionettes" in Donbas, because it will mean, UKRAINA recognizes DNR&LNR as INDEPENDENT states! This is what this SHREWD ,kovarnui chelovek wants!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Нет, ну действительно! Пора уже кончать со свидомым проектом под названием "украина". Все уже поняли, что ни НАТЕ ни ЕС украина со скачущими ебланами не нужна.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Масленко Валентин, До сих пор у вас, москалей вонючих, это не получалось, и в будущем ничего такое вам не грозит. Так шо засунь язык в жопу, мудак контуженный.
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