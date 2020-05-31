Путін знайшов виправдання для нових військових дій проти України – Чубаров

Президент Росії Володимир Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом неподання води в анексований Крим.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" колишній народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров і Володимир Путін

"Путіну потрібен логічний і, що важливо, об'єктивно існуючий привід, який, на його думку, виправдовує нові військові дії проти України. У цьому випадку він може підняти питання забезпечення Криму водою", – зазначив він.

За словами Чубарова, Путін говоритиме, що Київ не змирився з "добровільним вибором людей у Криму, правом на самовизначення, що підтверджується Статутом ООН і всіма міжнародними актами. І ось Київ вирішив підкорити або знищити людей у Криму тим, що вже стільки років залишає без води, а тепер ситуація стала загрозливою для сотень тисяч людей, загрожує екологічною катастрофою не тільки для півострова, але і для басейну Чорного моря".

Він додав, що Путін спробує виправдати бажання розширити військові дії проти України нібито вимушеністю захищати права людей.

"Під цим соусом росіяни можуть застосувати силу, щоб контролювати територію біля того місця, звідки вода прямує до Криму – тобто, це дамба і Каховське водосховище в Херсонській області. Я таку ситуацію не виключаю", – наголосив глава Меджлісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – гарна можливість для Путіна.

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