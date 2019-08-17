Путін змушує Зеленського капітулювати – Портников

Україні не варто розраховувати на те, що Росія підтримає зустріч світових лідерів у "нормандському форматі" для вирішення долі Донбасу. Адже все, що необхідно президенту Росії Володимиру Путіну – це капітуляція українського лідера Володимира Зеленського.

Тому тільки такий розвиток подій є кінцевою метою Кремля на будь-яких переговорах, пише в статті для "Радіо. Свобода" український журналіст Віталій Портников.

Для доказу своїх слів він навів цитату помічника президента Росії Юрія Ушакова, який заявив, що саміт лідерів країн "нормандського формату" повинен бути ретельно підготовлений і принести результати, а проводити зустріч "просто так" Москва не хотіла б.

"Ці слова, швидше за все, президент Росії Володимир Путін скаже своєму французькому колезі Еммануелю Макрону під час їх зустрічі, яка повинна відбутися 19 серпня. Репліка Ушакова, власне, саме Макрону і адресована. Французький президент, як і його український колега, останнім часом говорить про необхідність інтенсифікації зустрічей в "нормандському форматі", – пояснює Портников.

Він переконаний, що для Макрона такий саміт – особливо якщо він відбудеться з ініціативи Парижа – стане демонстрацією посилення політичної ролі Франції. Адже коли "нормандський формат" тільки запускався, попередник Макрона Франсуа Олланд, на думку багатьох спостерігачів, швидше за підтримував федерального канцлера Ангелу Меркель. Але така роль явно не може сподобатися чинному французькому президентові, амбітність якого добре відома, вважає журналіст.

"Не менш амбітним є і Володимир Зеленський, для якого проведення "нормандського саміту" – як би не завершилася така зустріч – стане доказом ефективності зусиль нової української влади про припинення війни в Донбасі. Адже таких зустрічей не проводили вже кілька років – і могло здаватися, що відсутність результатів безпосередньо пов'язана з відсутністю регулярних контактів лідерів", – додав Портников.

Путін і Зеленський ВВС

Хоча, підкреслює він, це не так просто тому, що амбіції Макрона або Зеленського – це просто невеликі пагорби у порівнянні з "еверестом" амбіцій Путіна. Портников вважає, що російському президенту просто не потрібно сприймати всерйоз французького або українського колег. Кожен з них очолює демократичну країну, в якій проводяться регулярні альтернативні вибори. Отже, Путін зацікавлений в тому, щоб Макрон і Зеленський зникли з політичної сцени, як і їх попередники.

"А Путін, як схоже він переконаний, може керувати Росією стільки, скільки захоче, йому нікуди поспішати. І з проведенням саміту "нормандської четвірки" теж поспішати нікуди. Для Путіна його участь у такій зустрічі – це нагорода тим, хто хотів би його там побачити. Макрона він може "нагородити" в разі, якщо французький президент посприяє інтенсивному тиску на українського колегу, змусить його погодитися на російські умови закінчення конфлікту. А Зеленського "нагородить" за відмову від європейської і євроатлантичної інтеграції України, закріплення за Донбасом особливого статусу автономії в складі України, відмову від претензій на "російський Крим", – прогнозує журналіст.

Він не виключив, що йому можуть заперечити, навівши аргументи про те, що президент Франції ніколи не дозволить собі вимагати від президента України відмовитися захищати національні інтереси своєї країни, а лідер України також не піде на таку хитрість Крелмя.

"Але це, в першу чергу, означає, що зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в найближчому майбутньому очікувати не варто. А варто – подальших зусиль Кремля із дестабілізації ситуації в Україні. Тому що російському президенту і його помічникам може здатися, що тільки ослаблення позицій українського керівництва може змусити Володимира Зеленського погодитися капітулювати перед Кремлем. А така капітуляція і є саме той "конкретний результат", про який говорить Юрій Ушаков", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що мінський формат перестав бути дієвим, тому слід повертатися до нормандських переговорів.

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