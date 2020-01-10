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10 січня • оновлено в 15:10
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"Путін – злодій!" У Раді відреагували на скандальний візит до Криму

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін поводиться як злодій, відвідуючи анексований Крим.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз. Він закликав владу України жорсткіше реагувати на подібні інциденти.

"Цар" демонструє паскудство, поводиться як злодій. Він показує те, що вкрав. Це демонстрація всьому світу і, в першу чергу, Україні, тому що в Україні суспільство і багато політиків заявляють про те, що боротьба за Крим триватиме до перемоги, поки не повернемо", – заявив Чийгоз.

Нардеп також висловив стурбованість тим, що "до України хлинули поплічники Путіна".

"Історія з Доктором Албаном – це демонстрація того, що владі України треба бути більш принциповою і такі ляпи не допускати... Це пряма неповага до держави Україна, до законів України... Тут потрібно бути більш жорсткими, тоді і реакція на відвідування Путіна буде сприйматися належним чином , я маю на увазі позицію Міністерства закордонних справ", – зазначив він.

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За словами депутата, якщо Україна буде реагувати жорсткіше, Путін не відмовиться від поїздок до Криму, проте "злодій буде завжди ходити з горілою шапкою на голові".

"Сюди приїжджають всі ці акторики, пропагандисти Путіна, активісти висловлюють протест, а їх поліція потім на коліна ставить. Яка повага до України буде?" – додав Чийгоз.

Володимир Путін відвідав анексований Крим

Володимир Путін відвідав анексований Крим

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів у Чорному морі.

МЗС України вручив російській стороні ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом Путіна.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Ахтем Чийгоз Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність" Крим Новини Криму
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Путин как вор при белом свете, под видеокамеры пробрался в Крым. И только истинные хозяева Крыма - украинцы, по тихому (некоторые через Крымский мост) проползают в Крым. А уж нога президента Украины и вообще 6 лет там не ступала.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А Петр I вор? А Екатерина воровка? А Сталин Вор? так сколько же они для Украины наворовали...пора ворованное Украине отдавать или изымать!
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Путин у себя дома,Крым это Россия .Запомниете укроватное бы.дло.На.срать на вас укроватных де.би.лов.
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