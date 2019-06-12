Путін заявив, що Росія відновить відносини з Україною

Глава Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", звинувативши минулу українську владу в "особливій любові" до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян "братніми народами".

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами", - заявив Путін.

Володимир Путін РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Путін висловив надію познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським.

Також в Росії заговорили про те, що глави РФ і України можуть підписати нові мирні угоди з урегулювання конфлікту на Донбасі.

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