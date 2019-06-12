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/Політика

Путін заявив, що Росія відновить відносини з Україною

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Глава Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", звинувативши минулу українську владу в "особливій любові" до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян "братніми народами".

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами", - заявив Путін.

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Володимир Путін

Володимир Путін

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Путін висловив надію познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським.

Також в Росії заговорили про те, що глави РФ і України можуть підписати нові мирні угоди з урегулювання конфлікту на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Драга Іван
Драга Іван
Ишак тебя нюхал и нет никаких братьев у тебя, плешивый кремлёвский карлик.
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Kornienko Tolik
Kornienko Tolik
Моксель идёт ' на север '
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Артюхов Александр, коли це мордва була нам "брат ямі по крові"?
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Kornienko Tolik, Моксель идёт на запад, к реке Москва, что в Закарпатской области. К братьям по крови :)
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Воно ще заявляє, що відновить відносини з Україною?! Міжнародний злочинець світового масштабу і злодій знову погрожує незалежній Україні.
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