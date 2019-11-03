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3 листопада • оновлено в 22:47
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"Путін зацікавлений": Пєсков зробив несподівану заяву про зустріч із Зеленським

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Глава РФ Володимир Путін готовий до "термінової" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках "нормандського формату".

Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського ТВ у неділю, 3 листопада.

За його словами, Путін "зацікавлений в продовженні самітів в нормандському форматі". Однак він нібито очікує умов, які призведуть до "термінової необхідності" такої зустрічі.

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Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL:

  • Володимир Зеленський повинен був зустрітися з Володимиром Путіним в рамках переговорів у "нормандському форматі" ще у вересні, однак саміт зірвався з вини Росії.

  • Потім в Кремлі заявили, що головна умова проведення саміту – розведення сил на Донбасі. Зеленський же заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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