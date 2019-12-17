"Путін заманює Зеленського в пастку: Портников попередив про загрозу Мінська-3

Заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що зміни Мінських домовленостей можливі лише за умови їх погодження з "владою Л/ДНР", є небезпечним сигналом.

Це говорить про те, що Володимир Путін намагається затягнути президента України Володимира Зеленського в чергову хитру пастку з Донбасом. Таке попередження в статті для "Еспресо" зробив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Програма, в якій з'явився прессекретар Путіна, називається "Велика гра". І це дійсно велика гра Кремля з Володимиром Зеленським та оточенням українського президента. Путін бачить, що Зеленський хай там що – навіть всупереч об'єктивній політичній логіці та логіці історичних процесів – хоче в "ударні терміни" завершити конфлікт з Росією. Що український президент просто не в змозі зрозуміти ні причин, ні витоків цієї війни. Що його політичний кругозір – як і кругозір його найближчого оточення – обмежений телевізійними серіалами та обивательськими уявленнями про політику і життя", – пише він.

Точно так само у Кремлі, підкреслює він, розуміють і те, що Зеленський дуже хоче виправдати очікування своїх виборців, які теж вірили – варто їм проголосувати за популярного артиста, і війна завершиться.

"І Путін використовує цю ситуацію для того, щоб заманювати Зеленського в нові пастки. Український президент хоче змінити Мінські угоди? Він вважає, що текст документу не дає можливості завершити війну? Чудово. Тоді дамо йому можливість підготувати "Мінськ-3". А цей "новий Мінськ" ще гірше, ніж новий Мюнхен. Тому що він дозволяє Москві остаточно позбутися від положення агресора і перейти в розряд посередників", – пояснює загрози Портников.

Портников і Зеленський

Адже в разі реалізації цього сценарію, зазначив журналіст, договірними сторонами в цьому "новому Мінську" будуть "три держави" – Україна і фіктивні "народні республіки". Таким чином Кремль перетворить Україну на заручницю цих самих "народних республік", а фактично – в свою власну заручницю.

"І при цьому ніяка війна, ніякий конфлікт не зупиниться і ніяка територіальна цілісність не відновиться. Це доведено всіма іншими конфліктами на пострадянському просторі", – зробив висновок Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на "нормандському саміті" Путін заявив, що вважає Мінські угоди безальтернативними та такими, що не підлягають змінам.

А перший глава Білорусі Станіслав Шушкевич переконаний, що якщо президент РФ Володимир Путін перестане постачати зброю на Донбас, переговори в "нормандському" і "мінському" форматах вже не будуть потрібні Україні.

У свою чергу боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар заявив, що внесення змін до Мінських домовленостей шляхом прямого діалогу з "ДНР" і "ЛНР" неприпустиме, адже такий крок буде "ще однією спробою повзучої легалізації цих квазіутворень".

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