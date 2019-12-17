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17 грудня • оновлено в 05:12
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"Путін заманює Зеленського в пастку: Портников попередив про загрозу Мінська-3

1.1т
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Заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що зміни Мінських домовленостей можливі лише за умови їх погодження з "владою Л/ДНР", є небезпечним сигналом.

Це говорить про те, що Володимир Путін намагається затягнути президента України Володимира Зеленського в чергову хитру пастку з Донбасом. Таке попередження в статті для "Еспресо" зробив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Програма, в якій з'явився прессекретар Путіна, називається "Велика гра". І це дійсно велика гра Кремля з Володимиром Зеленським та оточенням українського президента. Путін бачить, що Зеленський хай там що – навіть всупереч об'єктивній політичній логіці та логіці історичних процесів – хоче в "ударні терміни" завершити конфлікт з Росією. Що український президент просто не в змозі зрозуміти ні причин, ні витоків цієї війни. Що його політичний кругозір – як і кругозір його найближчого оточення – обмежений телевізійними серіалами та обивательськими уявленнями про політику і життя", – пише він.

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Точно так само у Кремлі, підкреслює він, розуміють і те, що Зеленський дуже хоче виправдати очікування своїх виборців, які теж вірили – варто їм проголосувати за популярного артиста, і війна завершиться.

"І Путін використовує цю ситуацію для того, щоб заманювати Зеленського в нові пастки. Український президент хоче змінити Мінські угоди? Він вважає, що текст документу не дає можливості завершити війну? Чудово. Тоді дамо йому можливість підготувати "Мінськ-3". А цей "новий Мінськ" ще гірше, ніж новий Мюнхен. Тому що він дозволяє Москві остаточно позбутися від положення агресора і перейти в розряд посередників", – пояснює загрози Портников.

Портников і Зеленський

Портников і Зеленський

Адже в разі реалізації цього сценарію, зазначив журналіст, договірними сторонами в цьому "новому Мінську" будуть "три держави" – Україна і фіктивні "народні республіки". Таким чином Кремль перетворить Україну на заручницю цих самих "народних республік", а фактично – в свою власну заручницю.

"І при цьому ніяка війна, ніякий конфлікт не зупиниться і ніяка територіальна цілісність не відновиться. Це доведено всіма іншими конфліктами на пострадянському просторі", – зробив висновок Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
мінські домовленості
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы все никак определиться не могут. То хотят минск-3, то говорят, что это Путин хочет минск-3. То говорят, что Путин не выполняет минские, то говорят, что минские выполнять не хотят сами. То говорят, что альтернативы минским нет, то говорят, что минские это капитуляция. Идиoты.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Надо Зеленскому официально издать указ, чтобы в зону AТО отправлять активистов и сторонников боeвых действий. Пришли на митинг, в поддержку вoйны? Собрали это стaдo, и нexай едут воевать, раз им так хочется. Быстрее cдoxнут, мир станет лучше. А то эти выбляdки вoйны хотят, а вoенкомы почему то ловят и на смерть посылают не их, а тех, что хочет просто жить. Тем более, что Украина побeдить не сможет, и это было ясно с первого дня конфликта.
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