Путін заговорив про дружбу із Зеленським та мир з Україною

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ймовірність домовитися із президентом України Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами є.

Відповідну заяву Путін зробив, відповідаючи на запитання журналіста ТАСС. При цьому главу РФ не влаштувала остання позиція Зеленського. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Надія вмирає останньою, є. Але, на жаль, ось він приїхав із Парижа і почав говорити про те, що треба переглядати Мінські угоди. Це викликає питання. Але, тим не менше, ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, змогли зараз домовитися щодо газу", – сказав Путін.

Путін розраховує на дружбу із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито дуже поважає українців, однак не бачить від них взаємності.

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