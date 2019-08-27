Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Путін забереться з Донбасу": дипломат назвав умову

11.1т Читати матеріал російською

Україна і Захід мають "козир" у діалозі з Росією. Якщо він буде використаний у повній мірі, можна домогтися того, що "російські війська заберуться геть із Донбасу".

Про це написав у блозі на OBOZREVATEL дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Я маю на увазі санкції. Якщо ці санкції будуть використовуватися в повній мірі, то Росія змінить позицію. Якщо вони будуть залишатися потенційними і досить м'якими, як зараз, то для Путіна це не аргумент", – переконаний він.

Новини
"Зондує Зеленського": Путіна викрили у використанні методів КДБ

На думку дипломата, в разі застосування цих заходів "російські війська заберуться геть із Донбасу, за ними миттєво втечуть найманці, вбивці, ґвалтівники та весь інший непотріб".

Володимир Путін, Сергій Шойгу

Володимир Путін, Сергій Шойгу

Офіційний сайт президента РФ

"І там, згідно з Мінськими домовленостями, через певний час, під наглядом міжнародних структур відбудуться місцеві вибори, але в рамках українського законодавства, коли там будуть діяти українські політичні партії, коли там будуть працювати українські ЗМІ і так далі. Ось тоді шанс є", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, у найближчі тижні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті в нормандському форматі, – повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості Санкції проти Росії
Особи
Володимир Огризко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини Росії
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
13
44
Смішно
14
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че Путин в Донецк переехал?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kom AV
Kom AV
Целый бывший, но что за специалист, если даже при Януковиче его не вытерпели больше двух лет. Каким же нужно быть "специалистом" когда он не один стандартный срок ротации не усидел на одном месте. Смешно...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
неменший непотріб залишиться.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...