"Путін забереться з Донбасу": дипломат назвав умову

Україна і Захід мають "козир" у діалозі з Росією. Якщо він буде використаний у повній мірі, можна домогтися того, що "російські війська заберуться геть із Донбасу".

Про це написав у блозі на OBOZREVATEL дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Я маю на увазі санкції. Якщо ці санкції будуть використовуватися в повній мірі, то Росія змінить позицію. Якщо вони будуть залишатися потенційними і досить м'якими, як зараз, то для Путіна це не аргумент", – переконаний він.

На думку дипломата, в разі застосування цих заходів "російські війська заберуться геть із Донбасу, за ними миттєво втечуть найманці, вбивці, ґвалтівники та весь інший непотріб".

Володимир Путін, Сергій Шойгу Офіційний сайт президента РФ

"І там, згідно з Мінськими домовленостями, через певний час, під наглядом міжнародних структур відбудуться місцеві вибори, але в рамках українського законодавства, коли там будуть діяти українські політичні партії, коли там будуть працювати українські ЗМІ і так далі. Ось тоді шанс є", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, у найближчі тижні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті в нормандському форматі, – повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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