"Отчего всякое внутреннее дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, мне ответить трудно. Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться – тем более что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая".

Андрей Амальрик. "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?"

Подспудно еще в нулевые, но все более откровенно и даже вызывающе демонстративно в десятые внешнеполитическое мировоззрение Кремля становится кристально гитлеровско-сталинским. Что проявляется как в ретроспективном взгляде на историю Второй мировой войны, так и в сегодняшних деяниях по преодолению крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века. Именно гитлеровско-сталинским, несмотря на все дежурные лицемерные проклятия вечернего "еврея в ливрее" по адресу "неонацистов".

Для понимания глубинной сути путинского режима чрезвычайно показателен был мистический перформанс, исполненный в канун Дня Чекиста 2019 самым Главным чекистом перед своими постсоветскими вассалами.

Как и 12 лет тому назад в Мюнхене, он счел необходимым снова развернуто и откровенно объясниться в своей кипящей ненависти к Западу. Жанр на это раз был выбран академический – просветительская лекция на историческую тему.

Страстный монолог о "Версальском договоре", в котором майор Путин буквально повторил все аргументы ефрейтора Гитлера, был великолепен. Перед нами предстал не просто "хороший Гитлер" 1938 года, а изумительный молодой Гитлер 1919-1920 годов, сотрясавший своей неистовой вдохновенной риторикой своды мюнхенских пивных.

Непобежденный солдат армии, проигравшей войну из-за удара предателей в спину, взывающий к реваншу и новому имперскому триумфу. Какая удивительная реинкарнация и какая мощная энергетика в исколотом ботоксом пожилом господине, еще неделю назад с трудом волочившим правую ногу вдоль почетного караула перед Елисейским дворцом.

Принц датский, услышав этого субъекта, спросил бы с недоумением: "что он Версалю, что ему Версаль?!" И действительно, интересно, с чего это Путин так рвал себе задницу за униженную Германию-1919, за год до того навязавшую его России гораздо более унизительный похабный Брестский мир. Его монолог был не о Германии, конечно, а о крупнейшей геополитической катастрофе, приключившейся в другое время и с другой державой.

Неспособность погруженной в свои мегаломанические фантазии "элиты" не формально на бумаге, а внутренне психологически воспринимать всерьез независимость "братских" стран, её поразительная глухота к возможной реакции наших соседей, духовная лень и имперская спесь, не позволяющие попытаться взглянуть на себя их глазами, – все эти замечательные качества вождей российской клептократии закономерно породили цикл отчуждения и вражды на всем постсоветском пространстве.

Русский человек на rendezvous Истории, оказывается, унижен, когда он не может безнаказанно топтать и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского Котлована.

Еще в 2014 году в своей знаменитой крымской (судетской) речи Путин воплотил смутные коллективные геополитические комплексы и фантазмы "элиты" в четкие концепты: разъединенная нация, Русский Мир, собирание исконных земель, не только право, но и обязанность защищать русскоязычных соотечественников в любой точке земного шара. Это была настолько гитлеровская речь, что даже кремлевский пропагандон Мигранян неуклюже пытался смягчить впечатление, назвав Путина хорошим Гитлером.

За прошедшие годы гитлеровская маска приросла к лицу, и стала той единственной рожей, оставшейся у кремлевских скифов для их диалога с окружающим миром. Пациент изготовился к роковому броску костей. 19 декабря 2019 года он страстно требовал у мира любви к себе и понимания преступлений, уже совершенных им и еще намеченных к свершению.

В последовавшей полугодовой оргии победобесия и обнуления он беспрерывно истерически накачивал себя и свое окружение, чтобы все они уже не смогли остановиться.

Он орал об ОГРОМНЫХ территориях, "украденных" у России при распаде СССР. Он старательно вписал все галлюцинации своей крымско-судетской речи в Конституцию РФ, юридически обязав себя "защищать" русскоязычных в любой избранной им точке Земного шара. Для внешней аудитории он приготовил историософическое "обоснование" инкорпорации соседних стран, которая также как в 1940 году должна проходить в 2020 году на договорной основе, при согласии избранных властей, в соответствии с нормам международного и государственного права.

А для внутренней аудитории он впервые выпустил в прайм-тайм федеральных каналов военного преступника генерал-майора философских войск ФСБ Бородая, который давно уже предлагает несколько иное обоснование готовящихся преступлений:

"Границы Русского Мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным христианством. Так же как на Кавказе, я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не чеченских, а украинских.

Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи".

Готовясь к окончательному (бородаевскому) решению украинского вопроса, Путин намеревался максимально использовать таинственную психологическую привязанность к нему американского президента. Но буквально в последние месяцы в США произошли серьезные политические сдвиги, сделавшие фигуру Трампа нерелевантной в украинском сценарии. После беспрецедентного в истории США выступления 3 и 4 июня высших военных чинов против действующего президента и в защиту Конституции практически весь военно-политический истеблишмент (deep state) консолидировался на очень жесткой антипутинской и проукраинской платформе. Попытка российской военной эскалации будет встречена "адскими санкциями" со стороны США. И никакой Трампушка Путину уже не поможет.

Путин вручил Украине такое же приглашение на казнь, как и Сталин четырем балтийским государствам 81 год назад: инкорпорируйтесь, господа, инкорпорируйтесь на договорной основе по добровольному согласию, а иначе вам будет намного хуже. Три страны тогда вынужденно покорились палачу и на полстолетия прекратили свое государственное существование. Выдающийся сын финского народа барон Карл Густав Эмиль Маннергейм убедил нацию отказаться от ползучей капитуляции.

На мировой шахматной доске Украина имеет сегодня гораздо более благоприятную позицию для сопротивления российской агрессии, чем крошечная Финляндия в 1939 году против СССР. И по своему оборонному потенциалу и по уровню международной поддержки.

Тем не менее, агент Кремля "Козырь", обладающий загадочным неограниченным влиянием на украинского президента, с 12 июля 2019 года (первый подписанный им с Сурковым протокол) до 15 марта 2020 года (сделка с новым куратором Козаком) последовательно шаг за шагом проводил капитулянтский курс легализации в правовом и политическом поле Украины российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО и фактического присоединения Украины к ОРДЛО.

От имени украинского государства "Козырь" раз за разом брал обязательства выполнять различные российские хотелки, выдавая их за пункты минских соглашений. В то самое время, когда мировое сообщество осуждало именно РФ и вводило против неё санкции за невыполнение базовых первоочередных требований минских соглашений – прекращение огня и вывод своих военнослужащих, "добровольцев" и тяжелых вооружений с территории Украины.

План Козака-Козыря по созданию Консультативного совета ОРДЛО-Украина (15 марта) стал красной чертой для украинского гражданского общества, проснувшегося, наконец, после годичного дурмана, и он был сорван. Сползание Украины к добровольному присоединению к ОРДЛО было приостановлено, что вызвало бешеную реакцию в Кремле. Концентрированным политическим выражением накопившейся кремлевской ярости явился хамский ультиматум Козака от 9 июля.

Дни после 9 июля 2020 года стали решающими для судьбы украинской государственности. У Украины нет своего барона Маннергейма. Но, оказалось, что украинский политический класс способен в критический момент выдвинуть из своей среды коллективного Маннергейма.

Три видных украинских государственных деятеля – Алексей Данилов, Секретарь СНБО; Алексей Резников, вице-премьер-министр; Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, – в очень сходной стилистике каждый в отдельности оперативно отреагировали на ультиматум Кремля.

Ниже выдержка из одного из этих достойнейших ответов украинского коллективного Маннергейма на наглые вечные имперские претензии Москвы:

"Если Россию не устраивает положение какого-то украинского закона или законопроекта, то это проблема России, а не Украины. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть наш закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" иных стран.

Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную ответственную позицию по минским договоренностям, и начнет с первого и важнейшего правила, закрепленного в них – это полное и всеобъемлющее прекращение огня. Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации в Украине, прежде чем выполнять базовые пункты – это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую

После 2014 года, когда Россия абсолютно вероломно напала на Украину, может произойти все, что угодно, и мы должны максимально серьезно воспринимать угрозы, которые поступают со стороны РФ. Среди того, чем мы можем ответить на подобные попытки России – это, в частности, меры сдерживания международного характера, в обеспечении которых большая роль МИД. А также меры по укреплению нашей обороны на восточных и южных рубежах. Мы делаем свою работу, наши военные делают свою работу, наша разведка делает свою работу. Поэтому, уверяю вас, мы готовы к любому сценарию".

Готов ли Президент Зеленский присоединиться к этой декларации национального Сопротивления, сформулированной тремя высокопоставленными сотрудниками его администрации?