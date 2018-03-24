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Путін впритул займеться Україною: Жданов пояснив, чого чекати від Кремля

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Президент Росії Володимир Путін після свого переобрання не має наміру провокувати ескалацію конфлікту на Донбасі, але Україні варто чекати посилення політичного тиску Кремля і нових терактів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов.

"Великої ескалації не буде. В останні дні спостерігається збільшення обстрілів, але наступальних дій відбуватися не буде, тільки нарощування сил", - вважає Жданов.

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На його думку, Путін "займеться" Україна після чемпіонату світу з футболу в Росії, який буде проходити з 14 червня по 15 липня.

"Він впритул займеться політичним тиском на Україну, щоб змусити нас виконати мінські домовленості в тому контексті, в якому розуміє їх РФ - федералізація країни з широкими повноваженнями суб'єктів федерації. Суб'єктів буде два - так звані "ДНР" і "ЛНР" - з правом вето на рішення зовнішньополітичних і внутрішньополітичних питань", - зазначив військовий експерт.

Жданов вважає, що Путін навряд чи зважиться на відкрите використання військової сили проти України, але не виключає терактів.

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"На жаль, на сьогоднішній день у Росії найголовніший, чи не єдиний дієвий інструмент - це проведення терористичних актів. Тому нам треба не ходити колами, а займатися нашими спецслужбами, їх реформуванням та підготовкою для антитерористичної діяльності", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Олег Жданов також заявив, що участь у виборах президента Росії жителів окупованого Криму робить Володимира Путіна нелегітимним головою РФ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

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