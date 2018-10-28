Молчание ягнят.

Когда-то давным-давно смотрел двухсерийный французский фильм о семейной жизни. Авторы рассказывают о причинах развода двух любящих в прошлом молодых людей. Причём, делают это своеобразно.

В первой серии рассказывает обо всем и приводит факты муж. Во второй - его бывшая супруга приводит те же факты, но в своей интерпретации.

Посмотрев первую серию, я был уверен, что его бывшая супруга просто гиена. Посмотрев вторую серию, я понял, что такого склочника и скандалиста, как её бывший супруг, трудно найти.

Что их связывало раньше друг с другом, как они могли жить вместе в течение 10 лет жить - трудно ответить.

Вот уже более 4 лет прошло со времени агрессии России и аннексии Крыма. Иногда я задаюсь вопросом: может, я чего- то не понимаю? Я служил в России, учился в Москве. У меня там много знакомых, сослуживцев. Но нигде, ни в какой компании не обсуждалась проблема Крыма, ошибочность передачи его Украине.

У нас были совершенно другие проблемы. И никто из россиян не вспоминал ни Крым, ни Донбас. И в советское время, и в постсоветскую эпоху любой россиянин мог приехать в Крым на отдых или просто купить там недвижимость. База кораблей российского флота никуда не уходила из Севастополя и по последнему соглашению могла там быть до 2051 года, и я уверен - и в дальнейшем. Что же случилось? Откуда такое обострение чувств и агрессии у россиян? Действительно - разруха в голове, а не на улице. Чего вы добились? У вас есть Крым, но вы потеряли Украину!

Я начал интересоваться российскими сайтами, прессой, смотрел телевидение. Ничего, кроме ненависти, дешевой балаганщины, ура-патриотизма я там не нашёл. Ну ладно, ведущие на ставке, но почему в эту разруху мыслей верит большинство россиян?

Я понимаю, ваш президент хочет войти в историю, как Владимир -Таврический, собиратель земель, но вам-то что от этого? В историю он не вошёл, а "вляпался" по имени Владимир-потрошитель (не путать с Джеком- потрошителем).

Неужели не понятно, что в 21 веке нельзя жить по понятиям 16-19 столетий, когда государства и нации беспрерывно воевали друг с другом, что-то отбирали, что-то теряли.

По всей видимости, прогресс науки и техники в истории человечества от неандертальцев до наших дней движется со скоростью курьерского поезда, а сознание и нравы человека - со скоростью черепахи. Поэтому отдельные представители Homo Sapiens по своей дурости и тупости, ради гордыни, сиюминутной выгоды способны уничтожить и себя, и весь мир.

И ещё нужно отметить, что вся доказательная база со своей правотой на владение каким-либо ручейком, принадлежавшим кому то в 15 веке, легко разбивается оппонентами ссылкой на 13 век.

После всех кровопролитных войн, после 1945 года все страны пришли к решению определять границы стран по сложившемуся фактическому расположению и не применять силу для захвата чужих территорий.

Поэтому я пишу эту заметку, основываясь только на фактах.

Если её прочтёт россиянин и сможет мне, и не только мне, объяснить, почему ненависть и агрессия гораздо привлекательнее любви и мирного сосуществования буду признателен.

Только давайте оперировать фактами, а не оскорблениями типа - "ты сам дурак".

Итак, каковы неопровержимые факты:

1. Россия нарушила основополагающие международные договорённости, впервые с 1945 года создали прецедент возможности захвата и присоединения к себе чужих территорий. Ящик Пандоры открыт.

2 . После того, как Украина отдала вам все своё ядерное оружие и ракеты, вы гарантировали защиту нашей территориальной целостности. Ваша страна вместе с Великобританией и США подписала Будапештское соглашение.

У нас с Россией был договор о дружбе и сотрудничестве, где также гарантировалась неприкосновенность наших территорий.

Кстати, этот договор был ратифицирован вашей Думой, то есть стал законом для россиян. И вы его также грубо нарушили.

Я ничего не придумал?.

3. Вы посылаете на Донбасс вооружение, своих наёмников, спарывающих шевроны на границе. Вы убиваете наших бойцов и мирных жителей. Ради чего? Ведь вы не найдёте ни одного прецедента, если не придумаете его сами - ущемления прав русских или русскоязычных. А если вы так считаете, то кто вам мешает пригласить всех желающих в Россию, построить им квартиры или дома, дать начальный капитал для обустройства. Во всяком случае так поступали все цивилизованные страны. Мы были вместе 300 лет, у большинства населения и мысли не было, что вы можете отобрать у нас территории, убивать и калечить наших граждан - и украинцев, и русских, и татар, и евреев, и белорусов.... Если иногда кто-то мог высказать такое предположение, то у большинства населения он проходил как городской сумасшедший!

4. В средствах массовой информации не прекращается истерия против Украины и украинцев

Совсем как по пословице - "мы любим тех, кому помогаем, и ненавидим тех, кого обижаем"!

Причём, высосанные из пальца факты, как, например, распятый мальчик, служат основанием для обсуждения целые недели.

Огромным морем разливается ненависть и ложь, а тонкие ручейки здравомыслия тонут в грязных потоках огромных волн.

В чем же вы обвиняете нас?

1. Майдан был направлен против России и русских.

Чушь несусветная! На Майдане были люди разных национальностей. Ни разу, когда я был на Майдане, а был я там почти каждый день, я не слышал ни одного антироссийского или антирусского выступления. Почти все говорили об обмане Януковичем наших надежд, о подписании ассоциации с Западом, о грабительской экономической политике, о несправедливом распределении национального богатства. И выступали, и разговаривали и на украинском, и на русском языках.

2. Майдан был организован Западом и США.

Ещё одна ложь. В общем-то, настоящий Майдан начался, когда беркутовцы избили 150 студентов, мирно сидящих возле своих палаток и играющих на музыкальных инструментах.

Они требовали от Президента подписания ассоциации с ЕС.

И когда беркутовцы, вечером, окончательно разогнали студентов с невиданной для Украины жестокостью, то по разным оценкам от 500 до 700 тысяч киевлян вышли на Крещатик для защиты своих детей.

Как вы думаете, могли ли американские или другие спецслужбы за ночь организовать такое количество народа?

А как же "печеньки", раздаваемые на Майдане? Вы знаете, действительно раздавали, а вот мне не хватило. Но помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала их и активистам Майдана и... беркутовцам, противостоящим Майдану.

И что тут особенного? 3 месяца в тридцатиградусные морозы длилось противостояние между властью и народом. И естественно Штаты решили послать своего представителя посмотреть что же происходит.

А Янукович и компания не хотели никаких переговоров, и, по моему мнению, действовали по указке соседней страны. И рассчитывали только на силу. Но Украина не Россия. И чем больше было репрессивных мер, тем больше сжималась пружина недовольства, тем больше было противников этой власти. И в конце концов пружина выстрелила. ..

Новини Киселев перешел к искоренению свободы слова в России

3. Мы незаконно свергли своего президента и правительство.

Ещё одна глупость!

Во-первых, извините меня, конечно, какое дело россиян до соседней независимой страны? Вы что, наши папы? Разве в договоре о дружбе, ратифицированном вашей Думой, была и какие то оговорки о возможности вмешательства России в наши внутренние дела? Нет, там есть статья о неприкосновенности наших границ. Вот её и надо выполнять!

Во-вторых, президента никто не свергал. В присутствии представителей западных стран и российского представителя была достигнута договорённость о перевыборах Рады и возвращении к парламентско-президентской республики, при которой и выбирался Янукович. Кто ему дал приказ или совет убегать из Украины, погрузив на машины деньги налогоплательщиков.Вы не догадываетесь? А я уверен. Очередная многоходовочка Путина, при которой он переиграл сам себя.

Ибо чего уж проще. Есть, по мнению россиян, незаконно свергнутый президент Украины, он просит о помощи в восстановлении своей власти соседнюю страну. Классическая ситуация. Соседняя страна откликается. Свергнутый Президент обращается к своим сторонникам, получает помощь и восстанавливает своё управление.

Но В.В. такой вариант не подходит. Ибо ему наплевать и на законность, и на Януковича, и на целостность Украины.

Ему нужна вся Украина, или хотя бы её часть . Зачем ему очередной сателлит?

Или он боялся, что Янукович может рассказать всему мир об их общении.

В-третьих, тем, кто говорит о незаконности тогдашней власти в Украине, надо помнить, что после бегства Януковича у нас остался легитимный парламент - наша Рада, выбранная всем населением Украины.

4. У нас "фашистское" государство.

Ваши пропагандисты, распространяющие эту глупость, даже не в состоянии проанализировать значение этого слова и путают фашизм, гитлеровский нацизм, национализм...

Не буду читать философских лекций, ибо определение фашизма очень многогранно и трактуется различными исследователями немного по -разному.

По мнению американского философа Ханны Арендт, "основным признаком фашизма является создание культа ненависти к внешнему или внутреннему врагу при помощи мощного пропагандистского аппарата, не гнушающегося ложью для создания нужного эффекта".

Другие исследователи дополняют эту характеристику и считают, что для фашистских государств характерно усиление регулирующей роли государства, подавление инакомыслия, вождизм, где один человек выступает в роли непререкаемого руководителя.

И я спрашиваю у россиян: а может, вы живете в фашистском государстве? И обвиняете нас в своих грехах? Подумайте.

5. Вы считаете Украину очень бедным государством в отличие от России.

Хочу откорректировать эту мысль. Украина на сегодняшний момент действительно очень бедная страна, которой, вместе с Россией, очень далеко до развитых стран.

По уровню жизни, по размерам коррупции мы дружно шагаем вместе с вами.

Первое наше отличие от вас в том, что мы свободные люди и можем выбирать себе любого президента и депутатов. Эффективные они или нет - это наше дело. А у вас выбора нет!

Путин-Медведев, Медведев-Путин. А когда придёт время и Путина переведут в мавзолей, у вас будет выбор:

Медведев-мавзолей, мавзолей- Медведев.

Второе наше отличие - мы понимаем нашу отсталость, хотим изменений и требуем действий от нашей власти, а вы, по непонятной причине, гордитесь не уровнем жизни, а количеством танков в вашей стране. А для чего?

А пусть боятся! Это главное на сегодня в российской действительности.

Сделаю вам комплимент. По количеству танков вы первая страна в мире . Их у вас в два раза больше чем в США , в Китае с населением в 10 раз больше чем у России. А скольким пенсионерам мог увеличить пенсию один танк?

Кроме всего, танки всегда были наступательным оружием.

Как-то не вяжется с речами вашего лидера об оборонительной доктрине России. Кому не лень, просмотрите структуру вооружения России и других стран, и вы поймёте разницу между социальным государством и фашистско-милитаристическим.

6. А теперь немножко о материальном!

Россияне, вы не задавали никогда вопросы своему президенту, почему после "блестяще" проведённой Олимпиады, аннексии Крыма , вооружённой агрессии на Донбассе, ваша доходы уменьшилась в два раза (в валюте). Почему беспрерывно понижается жизненный уровень? Почему бывшие ваши союзники и по антигитлеровской коалиции, и страны бывшей восьмёрки поддерживают Украину? Почему накладывают санкции? Они что все сразу лишились разума? А может что- то неладное с вами?

Посмотрите и проанализируйте расходы Российского бюджета на 2018 год. Очень познавательно! Я не буду вас утомлять анализом всех статьей бюджета, только некоторые.

Расходы бюджета на нужды страны - около 16 триллионов рублей.

Из них 17.6% засекречены. . 2.7 триллионов являются секретными и распределяются лично командой Путина, и россияне не должны знать куда их расходуют.

Вот это демократия а действии!

Я могу вам рассказать, куда они деваются. Не думайте, что я скажу, что путинская команда все забирает себе.. Путин - человек ответственный. Забирают, конечно, но не все.

У них огромные расходы на другие цели.

Вы думаете бесплатно ездят "бизнесмены", типа Петрова и Баширова по разным странам с флаконами одеколона?

И вы хотите, чтоб в бюджете открыто были выделены средства на отравления и убийства? Или создание нестабильной обстановки в Украине и по всему миру? Или подкуп должностных лиц? Или вмешательство в выборы в США?

И социальная направленность бюджета просто вдохновляет!

Расходы на оборону - 2.7 триллиона, а, допустим, на образование-619 миллиардов. Много это или мало?

Я не буду сравнивать эти расходы с какими либо Япониями или Штатами. Я же вам сказал, что мы в одной команде третьего мира.

Только гонора и иллюзий у вас на сверхдержаву!

В Украине расходы на образование в бюджете 2019 года заложены в сумме 85 млрд грн (210 млрд руб.) учитывая, что население у вас в 3.5 раза больше, расходы на душу населения примерно равны.

Но вот расходы на оборону у нас предусмотрены в сумме 200 млрд грн (500 млрд руб.). Таким образом соотношение расходов на оборону и образование:

В России- 4.2:1, в Украине-2.5:1.

"Бандеровцы и фашисты" в "нищей"Украине находят средства на развитие подрастающего поколения на уровне самой "духовной "страны мира, предпочитающей тратить ресурсы на танки и ракеты.

Минимальная зарплата в Украине - 4170 грн( 10,4 тыс руб), соответственно в России в 2018 году- 9489 руб.

Такая "могучая" держава как с России , а показатели как в "нищей" Украине.

Аналогично и по средней зарплате числа сопоставимы.

Так чему гордиться России? Только танками, пушками, отравлениями, убийством и направляемыми на эти цели ресурсами.

Конечно, В России огромные потенциальные ресурсы - нефть, газ, уголь, металл.. Только в 2018 году экспорт России составит 420-430 миллиардов долларов. Это больше всего национального продукта Украины в 4 раза.

Если бы не агрессия, тоска по убийствам и захвату чужих территорий, поддержка бандитского режима, то россияне, действительно могли бы жить намного лучше, но...увы...

А вот слова песни Семена Слепакова, исполненной на день рождения Путина в его 55 лет,

"А в моей стране все есть:

Есть в ней нефть и газ в ней есть,

Уголь есть и никель есть,

Алюминия не счесть.

Есть в ней:золото, алмазы

Изумруды и топазы,

Как же так в стране все есть,

А народу нех*р есть,

Как же так все есть в стране,

А народ живёт в г*вне?"