Путін визнав результати виборів у Білорусі

Президент Володимир Путін підтвердив, що Росія визнає результати вибори у Білорусі. У такий спосіб погодившись, що перемогу здобув Олександр Лукашенко, який перебував на посту глави держави п'ять термінів поспіль.

В інтерв'ю на телеканалі "Россия 1" Путін заявив, що є підстави сумніватися в чесності тих, хто не згоден із результатами виборів у Білорусі.

"Білоруська влада запросила БДІПЛ ОБСЄ... Чого ж вони не приїхали? Це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена позиція за результатами цих виборів", – сказав він.

Президент Росії зазначив, що все, що відбувається в Білорусі є виключно внутрішньою справою сусідів.

"Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Але нам, безумовно, не байдуже, що там відбувається", – додав Путін.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував прийняття першої президентської присяги під біло-червоно-білим прапором, заявивши, що зараз опозиція використовує цей атрибут разом із портретами Адольфа Гітлера.

Відзначимо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.