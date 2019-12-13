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14 грудня • оновлено в 01:12
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"Путін, виведи війська": Зеленському жорстко пригрозили через "психоз" Суркова на переговорах

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У Росії готові суттєво загострити ситуацію на Донбасі після переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив російський аналітик Валерій Соловей, фрагмент відео з яким розібрали в студії "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 13 грудня.

Ведучий нагадав про нервову поведінку куратора РФ по Донбасу Владислава Суркова на "нормандському саміті". Соловей розповів, що на переговорах радників президентів помічник Путіна "постраждав морально, психологічно, і, злі язики кажуть, що навіть фізично".

Причиною цього, за його словами, стала позиція Зеленського, який відмовився від ультиматумів Кремля. "Це обернеться серйозними проблемами для України. Ті, яких називають "іхтамнет", і будуть інструментом. Можливо, в піврічній перспективі", – заявив Соловей.

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Глава МВС Арсен Аваков розповів, що Суркова розлютив відмова українського президента розводити війська на Донбасі на всіх напрямках одночасно: "Путін каже: "Давайте розводити вздовж всієї лінії розмежування". Зеленський відповів: "Я порахував, що ми так будемо розводити 20 років. Ви не можете просто вивести свої війська?"

Переговори Зеленського і Путіна в Парижі

Переговори Зеленського і Путіна в Парижі

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський під час "нормандського саміту" в Парижі домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі. Сторони обговорять це питання 18 грудня на переговорах ТКГ в Мінську. Також планується обмін полоненими і припинення вогню.

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Переговори Порошенка і Путіна Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Валерій Соловей Савік Шустер Владислав Сурков Арсен Аваков
Місце
Україна
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