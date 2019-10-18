Путіне, виведи війська: ЄС виступив із важливою заявою щодо Донбасу

Європейський Союз закликав Росію вивести з Донбасу свою військову техніку і збройні формування.
Про це йдеться у заяві ЄС, опублікованій 18 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.
"Ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну прихильність мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію і збройні формування, які вона підтримує, діяти так само", – написано в заяві.
В ЄС підтвердили свою позицію, що відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном "є важливим для повного виконання Мінських домовленостей".
У заяві також ідеться про те, що "всі іноземні збройні формування, військова техніка і найманці повинні бути виведені з України".
Україна і ЄС
Фото з відкритих джерел
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.
Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу.
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