Путіне, виведи війська: ЄС виступив із важливою заявою щодо Донбасу

Європейський Союз закликав Росію вивести з Донбасу свою військову техніку і збройні формування.

Про це йдеться у заяві ЄС, опублікованій 18 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну прихильність мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію і збройні формування, які вона підтримує, діяти так само", – написано в заяві.

В ЄС підтвердили свою позицію, що відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном "є важливим для повного виконання Мінських домовленостей".

У заяві також ідеться про те, що "всі іноземні збройні формування, військова техніка і найманці повинні бути виведені з України".

Україна і ЄС Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу.

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