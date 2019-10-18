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18 жовтня • оновлено в 22:23
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Путіне, виведи війська: ЄС виступив із важливою заявою щодо Донбасу

4.3т Читати матеріал російською

Європейський Союз закликав Росію вивести з Донбасу свою військову техніку і збройні формування.

Про це йдеться у заяві ЄС, опублікованій 18 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну прихильність мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію і збройні формування, які вона підтримує, діяти так само", – написано в заяві.

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В ЄС підтвердили свою позицію, що відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном "є важливим для повного виконання Мінських домовленостей".

У заяві також ідеться про те, що "всі іноземні збройні формування, військова техніка і найманці повинні бути виведені з України".

Україна і ЄС

Україна і ЄС

Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины". Значит и все наемники в составе ВСУ ("Грузинский легион" и ему подобные) должны покинуть зону боевых действий!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
российских войск нет на Донбассе, проверяйте
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Ареднаб Cтепан
Ареднаб Cтепан
Так это не "ЕС заявил". Это заявил Постоянный Совет ОБСЕ в Вене. Или для редакции Обозревателя это одно и то же?
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