Путін висуне Зеленському жорсткий ультиматум щодо Донбасу: в чому суть

Глава РФ Володимир Путін буде вимагати від президента України Володимира Зеленського реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра".

Такий ультиматум, швидше за все, буде поставлений українській стороні після масштабного обміну полоненими, який відбувся 7 вересня, передає "24 канал".

Це питання, ймовірно, буде одним з ключових під час зустрічі "нормандської четвірки", яка очікується вже в кінці вересня.

Напередодні сам Зеленський анонсував розведення сил на Донбасі в два етапи – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

У так званій "формулі Штайнмайера" також йдеться про розведення сил і озброєння, але при цьому конкретно про виведення військ РФ з Донбасу не сказано.

Також план передбачає проведення місцевих виборів в ОРДЛО під контролем спостерігачів ОБСЄ, після чого, очевидно, Путін буде наполягати на ратифікації особливого статусу для окупованого Донбасу.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру.

У той же час Путіна закликали звільнити решту українців, але після обміну полоненими МЗС РФ висунув Києву нахабні вимоги щодо Донбасу.

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