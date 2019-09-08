Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін висуне Зеленському жорсткий ультиматум щодо Донбасу: в чому суть

84.8т Читати матеріал російською

Глава РФ Володимир Путін буде вимагати від президента України Володимира Зеленського реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра".

Такий ультиматум, швидше за все, буде поставлений українській стороні після масштабного обміну полоненими, який відбувся 7 вересня, передає "24 канал".

Це питання, ймовірно, буде одним з ключових під час зустрічі "нормандської четвірки", яка очікується вже в кінці вересня.

Напередодні сам Зеленський анонсував розведення сил на Донбасі в два етапи – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

Новини
Швидкий мир на Донбасі: Зеленського попередили про пастку Путіна

У так званій "формулі Штайнмайера" також йдеться про розведення сил і озброєння, але при цьому конкретно про виведення військ РФ з Донбасу не сказано.

Також план передбачає проведення місцевих виборів в ОРДЛО під контролем спостерігачів ОБСЄ, після чого, очевидно, Путін буде наполягати на ратифікації особливого статусу для окупованого Донбасу.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру.

У той же час Путіна закликали звільнити решту українців, але після обміну полоненими МЗС РФ висунув Києву нахабні вимоги щодо Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Поділитися у Facebook
25
Коментарі
316
26
Смішно
16
Цікаво
98
Сумно
35
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для населения ОРДЛО эта последовательность не имеет значения, главное куда-то деньте свои коррупционные безумные тарифы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Golubev Alexandr
Golubev Alexandr
Помогите пожалуйста мне появится на телевидении и встретится с ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ или РОССИИ, для сотворения мира, как на УКРАИНЕ так и на всей земле! И всё это абсолютно бесплатно? Подробности все - при встречи и на телевидении? Мой телефон: +38(095)189-73-94; Александр - миротворец всей земли!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Причём тут Путин, под этим всем подписадся ещё Порошенко в Минске! О выводе войск РФ это чистой воды выдумка Украины, наблюдатели ОБСЕ не подтверждают их присутствие в Донбасе!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки

ads pixel