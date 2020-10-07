Путін висловився про конфлікт у Нагірному Карабасі. Відео

Президент Росії Володимир Путін сказав, що дуже переживає про військовий конфлікт у невизнаному Нагірному Карабасі, оскільки там проживають не чужі росіянам люди.

За його словами в ефірі телеканалу "Росія 24", в Росії проживає близько двох мільйонів азербайджанців і понад два мільйони вірмен (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Звичайно, це величезна трагедія. Люди гинуть, великі втрати з обох сторін. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей конфлікт буде припинено", – сказав глава РФ.

Путін додав, що в Росії є зобов'язання перед Вірменією в межах організації Договору про колективну безпеку. Однак бойові дії ведуться не на території Вірменії.

"Що ж стосується виконання Росією своїх договірних зобов'язань, то ми завжди виконували, виконуємо й будемо виконувати свої зобов'язання. Я живу в постійному робочому контакті з прем'єр-міністром Вірменії, і ніяких питань у керівництва Вірменії з приводу якості виконання своїх союзницьких зобов'язань не виникає" , – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Росія може ввести миротворців на територію невизнаної республіки Нагірний Карабах, якщо на це погодяться дві сторони, які воюють, – Вірменія і Азербайджан.