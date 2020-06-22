Путін висловився про "неминучий" візит президента України до Москви

Зеленський і Путін в Парижі. Грудень 2019 рік

Глава Росії Володимир Путін упевнений, що візит українського президента до Москви обов'язково відбудеться.

В інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" він заявив, що ця подія – питання часу.

"Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання – коли. Але ми почекаємо", – сказав Путін, відповідаючи на питання, чи можливий приїзд президента в РФ незалежно від того, хто буде очолювати Україну.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента України очікують зустріч Зеленського з Путіним в найближчі місяці. Йдеться про черговий раунд переговорів в "нормандському форматі".