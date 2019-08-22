"Путін їх використовує" Портников пояснив "запрошення" РФ в G8

У згоді президентів США і Франції Дональда Трампа і Еммануеля Макрона з можливістю запрошення Росії на зустріч лідерів "великої сімки" в 2020 році немає політики, а тільки дріб'язкове марнославство, яке неприпустимо для керівників великих світових демократій.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі на "Грани.Ру", зазначивши, що Трамп і Макрон не могли не розуміти, що їх пропозиція ні до чого не приведе.

"Немає ніякої поваги до цінностей, тому що Путіна вигнали з клубу після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Найголовніший злочин кремлівського правителя - це анексія частини території іншої держави, перший такий злочин після здійсненого Адольфом Гітлером. Захист міжнародного права, територіальної цілісності суверенних держав - одна з головних цінностей демократії. Повернення Путіна до участі у зустрічах в форматі вісімки означатиме фактичний перегляд цих цінностей", - зазначив він.

За словами журналіста, Трамп і Макрон занадто зациклені на собі, вони все більшою мірою віддають перевагу власному его.

Володимир Путін 24 канал

"Приборканий і примирившийся Путін повинен стати діамантом в коронах, піднятий ними на власні голови. І російський президент, який не збирається поступатися і приборкуватися, використовує слабкості колег і підсилює їх ілюзії", - пояснив Портников.

Він додав, що Трампа і Макрона рятує тільки те, що Путін теж не реаліст, і що він керує деградуючою сировинною економікою - і залежить від семи найсильніших набагато більше, ніж сам це усвідомлює.

"Зрозуміло, що Путін ні в яку вісімку не повернеться. Зрозуміло, що ні про що серйозне він із Заходом не домовиться. Зрозуміло, що він так і буде хамити і знущатися при кожному зручному і незручному випадку, як це було на днях на зустрічі з Макрон в форті Брегансон. Так що ніякої цивілізаційної та моральної катастрофи не станеться. Однак почуття відрази від цього слабше не стає", - підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Німеччини виступив проти повернення Росії, яка порушила міжнародне право, захопивши Крим і розв'язавши війну на Донбасі.

Слідом за Німеччиною виступив проти РФ також і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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