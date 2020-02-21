Президент Росії Володимир Путін заявив, що батьки-засновники українського націоналізму ніколи не говорили, що потрібно обов'язково посваритися з Росією.

Відповідні слова прозвучали в інтерв'ю журналісту ТАСС. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Як це не здасться дивним, в їх фундаментальних працях ХІХ століття написано, що Україна: а) вона багатонаціональна і повинна бути федеративною державою і б) вибудувати обов'язково хороші відносини з Росією. Нинішні націоналісти це, мабуть, забули. Я вам скажу, чому вони це призабули. Знаєте чому? Тому що у них в табелі про ранги найголовніше не турбота про інтереси українського народу ", – сказав Путін.

Він додав, в результаті розриву відносин з Росією "втрачено ракетобудування, суднобудування, авіаційне будова, двигунобудування, відбувається фактично деіндустріалізація країни".

"Ну, який же тут інтерес? Світовий банк вимагає припинити перехресне субсидування. Ну чого ж тут доброго? Або змушують їх вивозити кругляк з Карпат. Скоро Карпати все лисі будуть. Навіщо це робити, коли ми, об'єднуючи зусилля, багаторазово підвищуємо свої конкурентні переваги . Навіщо ж цього було позбавлятися? Навіщо це все потрібно було викидати, заради чого? " – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито дуже поважає українців, однак не бачить від них взаємності.

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