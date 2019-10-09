Путін у виграші? Данилюк оцінив небезпеку скандалів із Україною

Наразі для президента Росії Володимира Путіна складається більш сприятлива зовнішньополітична ситуація, особливо в контексті відносин України з нашими державами-партнерами.

Про це заявив звільнений із посади секретаря Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк у інтерв'ю LB.ua. "Взяти хоча б посил Трампа щодо доцільності вирішення проблем прямим спілкуванням Зеленського з Путіним. Ну і скандал у Сполучених Штатах, в який ми, на жаль, виявилися залучені, теж не сприяє твердості нашої позиції", – підкреслив він.

Олександр Данилюк Скріншот із відео

За словами Данилюка, для виходу з цієї ситуації українським дипломатам знадобляться злагодженість команди та професіоналізм.

"Непроста ситуація і в Європі: "Брекзит", зміна лідера в Німеччині, внутрішні проблеми у Франції. І публікація стенограми стала додатковою великою каплею дьогтю. Все-таки такі розмови мають залишатися конфіденційними. Крапка", – вважає екссекретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данилюк заявив, що покидає не тільки свою посаду, але й команду президента України Володимира Зеленського загалом, оскільки не бачить сенсу продовжувати роботу в цьому середовищі.

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