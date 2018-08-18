Путін станцював на весіллі міністерки в Австрії та полетів до Меркель

Президент РФ відвідав весілля очільниці МЗС Австрії Карін Кнайссль із букетом квітів і невеликим козачим хором. Австрійська опозиція обурена запрошенням.Президент Росії Володимир Путін завітав у суботу, 18 серпня, на весілля австрійської міністерки закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl). Путін вручив нареченій букет квітів і станцював із нею на терасі ресторану, поінформувала агенція dpa. В якості подарунка нареченим російський президент привіз десятьох співаків козачого хору, котрі розважали гостей піснями.

Відсвяткувати весілля 53-річної Карін Кнайссль із 54-річним підприємцем Вольфґанґом Майлінґером (Wolfgang Meilinger) у мальовничому закладі в населеному пункті Ґамлітц неподалік від словенського кордону зібралися близько 100 гостей. Весільним меню в ресторації разом з іншими запрошеними смакували канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) і віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache). Штрахе також очолює правопопулістську Австрійську партію свободи (АПС). Саме за квотою цієї дружньої до Росії партії безпартійна Карін Кнайссль увійшла до складу уряду.

Літак Володимира Путіна приземлився в аеропорту Граца, що приблизно за 50 кілометрів від місця проведення весільної церемонії. З летовища кортеж автомобілів із президентом РФ попрямував до ресторану. Путін побув на весіллі Кнайссль приблизно півтори години. Згодом він з Граца вирушив до Берліна, де ввечері 18 серпня має зустрітися з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.

Міністерка запросила Путіна на своє весілля під час візиту президента РФ до Австрії на початку червня. Несподіване запрошення російського лідера на весілля Кнайссль неабияк роздратувало опозиційних політиків в Австрії. На їхню думку подібний занадто близький та дружній жест може неабияк нашкодити іміджу Австрії, котра зараз головує в ЄС. Особливо делікатно ситуація виглядає з огляду на посередницькі зусилля Відня у врегулюванні конфлікту на Сході України, який підігріває РФ.

Речник опозиційної Соціал-демократичній партії Австрії з європейських питань Йорґ Ляйхтфрід (Jörg Leichtfried) вважає це запрошення "дивним, наївним і таким, що завдасть тривалої шкоди зовнішньополітичним позиціям Австрії". Ляйхтфрід вважає неприпустимим подібне змішування державних і приватних інтересів, зазначивши, що ситуація із запрошенням Путіна виглядає "катастрофічно".