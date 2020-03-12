Обнулення президентських термінів Володимира Путіна назвали інструментом контролю за російськими елітами і театральною постановкою для світу.

Свою думку в коментарі BBC висловив доцент Школи слов'янських та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона Бен Нобл.

За його словами, Захід і так знав, що після 2024 року Путін залишиться при владі, неважливо на посаді президента, спікера Держдуми чи голови Держради. На тлі того, що весь світ більше стурбований падінням ринку нафти і коронавіруомв, лідер Росії вирішив просто створити видимість несподіваної поправки до Конституції.

Путін "спалився" перед Заходом постановним "обнуленням" РБК

"Голосування в Держдумі виглядало ретельно зрежисованим поданням. Однак не всі учасники процесу добре грали свої ролі – так, спікер В'ячеслав Володін навіть не став зображувати подив, коли Валентина Терешкова запропонувала свою поправку. Вийшла млява театральна постановка", – оцінив Нобл.

Інший експерт, завідувач відділом вивчення військової та політичної стратегії Росії в центрі Крулака при Університеті морської піхоти США Юваль Вебер, пояснив, для чого Путін прийшов до Держдуми і провернув обнулення президентських строків.

"Які б плани не будувалися навколо поправок до Конституції, вони не вирішили для Путіна і його оточення основне питання – чи можуть вони розраховувати на лояльність і стабільність еліти російського суспільства. Промова Путіна означає, що він повернувся до ручного управління як єдиного способу гарантувати стабільність у верхах", – зробив висновок він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. Держдума 11 березня ухвалила закон про поправки.

Що з цього вийде, читайте в нашому матеріалі.

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