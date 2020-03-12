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12 березня • оновлено в 13:00
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Путін "спалився" перед Заходом постановним "обнуленням"

4.2т
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Обнулення президентських термінів Володимира Путіна назвали інструментом контролю за російськими елітами і театральною постановкою для світу.

Свою думку в коментарі BBC висловив доцент Школи слов'янських та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона Бен Нобл.

За його словами, Захід і так знав, що після 2024 року Путін залишиться при владі, неважливо на посаді президента, спікера Держдуми чи голови Держради. На тлі того, що весь світ більше стурбований падінням ринку нафти і коронавіруомв, лідер Росії вирішив просто створити видимість несподіваної поправки до Конституції.

Путін "спалився" перед Заходом постановним "обнуленням"

Путін "спалився" перед Заходом постановним "обнуленням"

РБК

"Голосування в Держдумі виглядало ретельно зрежисованим поданням. Однак не всі учасники процесу добре грали свої ролітак, спікер В'ячеслав Володін навіть не став зображувати подив, коли Валентина Терешкова запропонувала свою поправку. Вийшла млява театральна постановка", – оцінив Нобл.

Інший експерт, завідувач відділом вивчення військової та політичної стратегії Росії в центрі Крулака при Університеті морської піхоти США Юваль Вебер, пояснив, для чого Путін прийшов до Держдуми і провернув обнулення президентських строків.

"Які б плани не будувалися навколо поправок до Конституції, вони не вирішили для Путіна і його оточення основне питаннячи можуть вони розраховувати на лояльність і стабільність еліти російського суспільства. Промова Путіна означає, що він повернувся до ручного управління як єдиного способу гарантувати стабільність у верхах", – зробив висновок він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. Держдума 11 березня ухвалила закон про поправки.

Що з цього вийде, читайте в нашому матеріалі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а когда ботоксный сцарек ляжет в мавзолей?
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