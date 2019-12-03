Путін слабшає: у Зеленського назвали причину зговірливості Кремля щодо Нормандії

Президент Росії Володимир Путін був змушений погодитися на зустріч у "нормандському форматі" з главою української держави Володимиром Зеленським через поганий рейтинг і санкційний тиск.

Про це заявив віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами РФ намагалася уникнути зустрічі в "нормандському форматі".

"У той же час, хоча наші російські колеги весь час роблять задоволене обличчя і говорять, що у них все добре, насправді у них не все добре. Відчувається і санкційний тиск, і падає рейтинг президента Путіна всередині країни. І все це спонукає їх на те, щоб йти на певні компроміси і поступки", – пояснив він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін ТВ "Центр"

Крім того, за словами Кулеби, вирішальну роль тут відіграє і тиск в міжнародних юрисдикціях.

"Давайте не забувати про кораблі, які Росія нам повернула в розбитому вигляді, але повернула. Тому мотивація є і тепер все залежить від мистецтва дипломатії і політиків, які зберуться на нормандському саміті", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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