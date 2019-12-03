Головна Новини
3 грудня • оновлено в 06:44
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін слабшає: у Зеленського назвали причину зговірливості Кремля щодо Нормандії

1.1т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін був змушений погодитися на зустріч у "нормандському форматі" з главою української держави Володимиром Зеленським через поганий рейтинг і санкційний тиск.

Про це заявив віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами РФ намагалася уникнути зустрічі в "нормандському форматі".

Новини
Зеленський полетить на зустріч з Путіним: чи зможе закінчити війну і що буде з газом

"У той же час, хоча наші російські колеги весь час роблять задоволене обличчя і говорять, що у них все добре, насправді у них не все добре. Відчувається і санкційний тиск, і падає рейтинг президента Путіна всередині країни. І все це спонукає їх на те, щоб йти на певні компроміси і поступки", – пояснив він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

ТВ "Центр"

Крім того, за словами Кулеби, вирішальну роль тут відіграє і тиск в міжнародних юрисдикціях.

"Давайте не забувати про кораблі, які Росія нам повернула в розбитому вигляді, але повернула. Тому мотивація є і тепер все залежить від мистецтва дипломатії і політиків, які зберуться на нормандському саміті", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Не устали еще xpюканутые от этих экспертов аналитиков?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги