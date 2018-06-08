Путін скоро піде! Екс-депутат Держдуми анонсував звільнення Росії

Російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що президентство Володимира Путіна закінчиться до 2024 року.

Як заявив він в інтерв'ю "Сегодня", в найближчі три роки російський лідер буде займатися забезпеченням особистої безпеки.

"І формуванням тієї політичної конструкції, яка буде після нього. Це не означає - без нього, але я впевнений, що не пізніше 2024 року президентом він перестане називатися. Ким він буде, і яка буде політична конструкція - тут можуть бути різні сценарії. Основний: пошук молодого технократа-наступника, який був би під контролем, але, тим не менш, реально замінив би Володимира Володимировича на посаді президента РФ", - вважає Пономарьов.

За його словами, також в Кремлі зараз опрацьовують варіант з конституційною монархією: Путін збереже позицію лідера парламентської більшості, але при якомусь підконтрольному йому "монарху".

"Путін же стурбований тим, як він увійде в історію. Він розуміє, що на війні з Україною, збитому літаку, убитих опозиціонерах і т.д. він набрав собі багато негативної карми. Увійти в підручники історії зі знаком мінус? Я не думаю, що він хоче", - резюмував політик.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 7 червня під час "прямої лінії" Путін відповів на питання про те, чи не втомився він керувати державою.