Путін швидко перетворить Зеленського на Бандеру — Омелян

Незважаючи на неоднозначні заяви президента України Володимира Зеленського про намір провести мирні переговори з Росією, дуже скоро риторика агресора змусить стати його затятим націоналістом.

Таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "Еспрессо.ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Немає чіткого бачення (у Зеленського. – Ред.), як зробити (зміни. – Ред.), і немає розуміння команди, з якою він буде це робити. Це дві найбільші загрози, які є станом на сьогодні. Я не беру до уваги якісь проросійські заяви або ідеї з референдумами чи ще щось. Усе це пройде, Путін швидко все поставить на своє місце і ми отримаємо Зеленського-Бандеру чи Зеленського-Петлюру за дуже короткий період часу", – сказав міністр.

Володимир Зеленський

Омелян додав, що вважає можливість проросійського реваншу в Україні досить високою, але не відчуває страху з цього приводу. Він нагадав, що абсолютна більшість кандидатів у президенти, які ставали президентами України, мали російське минуле, пов'язане з Росією чи СРСР, мали багато в чому сформований за часів СРСР світогляд і релігійні уподобання. Аналогічною була і їхня риторика. Але це не завадило їм повністю змінити свої погляди за час політичної кар'єри.

"До кінця своєї першої каденції вони всі ставали бандерівцями. З цієї точки зору – слава Богу, що у нас є такий ворог, як Росія, яка змушує будь-якого українського керівника ставати проукраїнським і антиросійським лідером думок", – пояснив свою точку зору глава МІУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в команді новопризначеного президента України заявили про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше стало відомо, що командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".

В Оперативному командуванні "Північ" заявили, що проводять службове розслідування за цим фактом.

Натомість президент Володимир Зеленський заперечує можливість ведення переговорів із Росією.

На зустрічі з волонтерами та вдовами загиблих бійців він пообіцяв, що захистить Україну: "Ні п'яді української землі не здавати агресору". Зеленський підкреслив, що референдум потрібно сприймати не як законодавчу ініціативу, а як опитування населення.

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