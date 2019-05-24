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/Політика

Путін швидко перетворить Зеленського на Бандеру — Омелян

1.4тЧитати матеріал російською

Незважаючи на неоднозначні заяви президента України Володимира Зеленського про намір провести мирні переговори з Росією, дуже скоро риторика агресора змусить стати його затятим націоналістом.

Таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "Еспрессо.ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Немає чіткого бачення (у Зеленського. – Ред.), як зробити (зміни. – Ред.), і немає розуміння команди, з якою він буде це робити. Це дві найбільші загрози, які є станом на сьогодні. Я не беру до уваги якісь проросійські заяви або ідеї з референдумами чи ще щось. Усе це пройде, Путін швидко все поставить на своє місце і ми отримаємо Зеленського-Бандеру чи Зеленського-Петлюру за дуже короткий період часу", – сказав міністр.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Омелян додав, що вважає можливість проросійського реваншу в Україні досить високою, але не відчуває страху з цього приводу. Він нагадав, що абсолютна більшість кандидатів у президенти, які ставали президентами України, мали російське минуле, пов'язане з Росією чи СРСР, мали багато в чому сформований за часів СРСР світогляд і релігійні уподобання. Аналогічною була і їхня риторика. Але це не завадило їм повністю змінити свої погляди за час політичної кар'єри.

"До кінця своєї першої каденції вони всі ставали бандерівцями. З цієї точки зору – слава Богу, що у нас є такий ворог, як Росія, яка змушує будь-якого українського керівника ставати проукраїнським і антиросійським лідером думок", – пояснив свою точку зору глава МІУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВолодимир ОмелянСтепан Бандера
Місце
Україна
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