Путін серйозно хворий і може піти у відставку, – Гордон

Існують два цікаві моменти, які можуть вказувати на те, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий і може піти у відставку.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, у російського президента не все так добре, як намагається представити його оточення.

"Варто звернути увагу на важливу річ – британський тижневик "Sun" говорить про те, що нібито у Путіна хвороба Паркінсона, і Аліна Кабаєва вмовляє його піти у відставку. Я б поставився до цього з гумором, якби не два моменти. Перше, Путін подає законопроєкт, суть якого полягає в тому, що колишні президенти Росії стають довічними сенаторами, крім того, їх не можна судити, допитувати – тобто повна недоторканність", – заявив Гордон.

На думку журналіста, це тривожний знак, який вказує на те, що Путіну потрібні якісь гарантії. Це підтвердження того, що у нього не все так добре.

"І друге, це інтерв'ю, яке мені дав професор Соловей (російський політолог, доктор історичних наук Валерій Соловей, – ред.) – один із лідерів російської опозиції в надрах Кремля. Він прямо сказав: Путіна не буде у 2021 році з причин... я так розумію, що через хворобу. Все це наводить мене на думки, що не виключено, що у 2021 році Путін піде", – уточнив Гордон.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Путін погодиться покинути свій пост тільки в разі погіршення стану здоров'я. Чутки про це активно поширюються в пресі, але перевірити їх неможливо. Непрямим свідченням того, що лідер РФ серйозно хворий, можуть слугувати "окремі політичні події в Росії, коли влада квапливо почала розв'язувати питання термінової пролонгації влади Путіна". Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін.