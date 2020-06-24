Путін розв'язав війну, його можна судити за всіма тяжкими статтями Кримінального кодексу РФ, – Шендерович

Президент Росії Володимир Путін повинен постати навіть перед судом власної країни за те, що розв'язав війну проти України.

Таку думку висловив російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович в інтерв'ю народному депутату України від "Європейської солідарності" Олексію Гончаренку. Водночас він зазначив, що судити лідера країни-агресорки слід саме за вторгнення в чужу державу, а не за політичні рішення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У випадку з Путіним є поняття військовий злочин. Людина розв'язала війну. Це антиконституційно. Він порушив наші закони. Путіна і його команду можна судити за всіма тяжкими статтями Кримінального кодексу. Для цього не потрібно міжнародного суду. Він порушив величезну кількість статей Кримінального кодексу нашого. Це інша справа. За політичні рішення суд мені не здається коректним", – пояснив свою позицію Шендерович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шендерович також заявив, що повернути Крим Україні зможе змусити Росію тільки сильне політичне чи економічне потрясіння. Що стосується військового варіанту деокупації півострова, то його ймовірність він оцінив скептично.