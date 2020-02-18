Путін розв'язав пекельні бої на Донбасі: Порошенко закликав не вірити Росії

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що наступ російських військ в районі Золотого – це мир, який Володимир Зеленський побачив у очах глави РФ Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, такий мир готовий дати Україні Путін – з боями та жертвами.

"Сьогодні вранці в районі Новотошківського почався наступ російських військ з використанням великокаліберної артилерії, 120-мм мінометів. Є перші жертви. Це, напевно, той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Такий мир Путін готовий надати Україні", – сказав Порошенко.

Він вкотре закликав не вірити Путіну.

"Ми маємо зробити все, щоб боронити державу, зміцнювати армію, плекати нашу мову, розбудовувати церкву, берегти наш рух в Європу, – додав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, внаслідок запеклих боїв на Донбасі 18 лютого загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені. За попередньою інформацією, жертв може бути більше.

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