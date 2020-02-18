Головна Новини
18 лютого • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін розв'язав пекельні бої на Донбасі: Порошенко закликав не вірити Росії

Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що наступ російських військ в районі Золотого – це мир, який Володимир Зеленський побачив у очах глави РФ Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, такий мир готовий дати Україні Путін – з боями та жертвами.

"Сьогодні вранці в районі Новотошківського почався наступ російських військ з використанням великокаліберної артилерії, 120-мм мінометів. Є перші жертви. Це, напевно, той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Такий мир Путін готовий надати Україні", – сказав Порошенко.

Путін розв'язав пекельні бої на Донбасі: Порошенко закликав не вірити Росії

Він вкотре закликав не вірити Путіну.

"Ми маємо зробити все, щоб боронити державу, зміцнювати армію, плекати нашу мову, розбудовувати церкву, берегти наш рух в Європу, – додав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, внаслідок запеклих боїв на Донбасі 18 лютого загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені. За попередньою інформацією, жертв може бути більше.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Теми
Війна на Донбасі Бій під Золотим
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
10
13
Смішно
14
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пороха - в Гетьманы !!! Клоуна - в *опу!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну да...перед заседанием в ООН по Украине...кому это выгодно??
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Питон Каа
Питон Каа
Самый верный признак состоявшегося наступления Российской Армии на Украину - это тушки затоптанных насмерть ВСУ польских пограничников, а остальное все брехня, не верьте Порошенко, он провокатор.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги