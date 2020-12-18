Можливість вирішити проблему з окупованими територіями на Донбасі за допомогою Мінських угод і в українських інтересах - ілюзія. Причому дуже шкідлива ілюзія. Нашу владу в цей простий факт тикають носом розумні люди з 2015 року. Але влада, навіть після її тотальної зміни, продовжує стояти на своєму і продовжувати повторювати помилкові мантри про "безальтернативність Мінських угод". Хлопці, ну ви самі себе не чуєте? Послухайте Путіна, йому ці самі "Мінські догоди" теж дуже подобаються. Чи не насторожує такий ентузіазм головнокомандувача агресора?

Далі текст мовою оригіналу

Если кто-то пропустил, вчера у Путина была большая пресс-конференция. Так в РФ называют унылый постановочный спектакль. Но позицию по Донбассу и Минским соглашениям хозяин РФ обозначил четко и она не поменялась за шесть лет. “Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и, значит, приобрели силы международного закона", - настаивает он. Хотя это не совсем правда, да и на международные законы в отношении украинских границ сама РФ демонстративно наплевала не только на Донбассе, но и в Крыму. И Путин категорически против и всерьез опасается, что из этого "Минского капкана" Украина попробует вырваться. "Вот так, в одностороннем порядке, ничего пересмотреть не удастся, нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса...”, – сказал Путин.

Ну, вроде уже прямым текстом обозначена стратегия и тактика. Но украинская власть при Зеленском, как и при Порошенко, будем справедливы к членам обеих команд, продолжает крутить шарманку про безальтернативность "Минских" и формулу Штайнмайера. Ребята, как сказал бы ваш папередник - "Астанавитесь!" Можно бесконечно спорить о порядке выполнения пунктов, можно встречаться в Нормандском формате, поддерживать и потом отрицать формулу Штайнмайера, обсуждать текущие нюансы в ТКГ, но сути это не меняет. В так называемые Минские соглашения вписаны неприемлемые для Украины пункты. Амнистия боевикам. Народная милиция - те же боевики, но за украинский счет. Независимые от Украины суды, прокуратура, органы власти, прозрачная граница с РФ, второй государственный язык на территории и свое видение истории.

Фактически это кусок России в составе Украины, плацдарм для вторжения и цепь, на которой Кремль хочет нас держать. В ожидании благоприятного момента для полного поглощения. Путин этого даже не скрывает, как и того, что Минские соглашения прекрасно для реализации этого сценария подходят. А украинская сторона уже шесть лет отказывается признать это вслух. Как будто без озвучивания диагноза болезнь сама рассосется. Не рассосется. Об этом, кстати, Путин тоже сказал прямым текстом. Так что давайте уже, ищите кого-то смелого, кто прямо скажет, что такие Минские соглашения неприемлемы. Для Украины это приговор. Так что полноценная граница и замораживание конфликта на неопределенный срок действительно безальтернативный план "Б". И этот очень неприятный диагноз в отличие от сказок про "безальтернативные минские" обладает одним несомненным достоинством. Он правдив.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.