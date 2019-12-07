Путін радий: експосол США в Росії пояснив "втручання" України в вибори

Звинувачення України в тому, що вона нібито втручалася в президентські вибори США в 2016 році, були сфабриковані росіянами і не мають ніяких конкретних доказів.

Про це заявив колишній посол США в РФ Джон Хантсман. За його словами, російський президент Володимир Путін радий появі "нічим не обгрунтованої теорії змови", передає CNN.

"Він, ймовірно, радіє тому, що весь світ говорить про щось, до чого він може бути причетний. Таким чином вони діють в Москві, намагаючись посіяти насіння розбрату між США і Києвом", – підкреслив посол.

Відзначається, що сенатський комітет з розвідки вивчав звинувачення України у втручанні в вибори в 2016-му, проте не знайшов цьому ніяких доказів.

Хантсман впевнений, що в американські вибори втручалася саме Росія. За його словами, на аналогічні дії Кремль може зважитися і на виборах в 2020 році.

"Давайте просто скажемо, що є можливості завдати шкоди нашому найціннішому демократичному інституту... Нам потрібно бути готовими до цього, і я не знаю, чи готові ми", – додав Хантсман.

У США спростували втручання України в вибори

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник Дональда Трампа Фіона Хілл заявила, що інформація про можливе втручання України в вибори в США в 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

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