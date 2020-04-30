Путін продовжує роздавати паспорти на Донбасі: дипломат розкрив підступний задум

На Донбасі триває роздача російських паспортів, щоб потім Москва могла використовувати наявність "росіян" для збереження контролю над територією.

Таку заяву 30 квітня зробив постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ".

depo.ua

"Росія продовжує роздавати паспорти жителям окупованих районів Донбасу для того, щоб використовувати російських громадян як привід для збереження свого контролю над відповідною територією", - зазначив він.

Цимбалюк зазначив поправки до російського законодавства, ухвалені нещодавно, скасували сплату для заявників, які хочуть оформити паспорт. Також скасовано вимогу п'ятирічного постійного проживання в РФ для всіх громадян України та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спрощує отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

Зокрема, документ звільняє від сплати держмита за прийом в громадянство РФ людей, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України та подали заяви в спрощеному порядку.