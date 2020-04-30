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3 травня • оновлено в 02:15
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Путін продовжує роздавати паспорти на Донбасі: дипломат розкрив підступний задум

5.7т
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На Донбасі триває роздача російських паспортів, щоб потім Москва могла використовувати наявність "росіян" для збереження контролю над територією.

Таку заяву 30 квітня зробив постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ".

Путін продовжує роздавати паспорти на Донбасі: дипломат розкрив підступний задум

depo.ua

"Росія продовжує роздавати паспорти жителям окупованих районів Донбасу для того, щоб використовувати російських громадян як привід для збереження свого контролю над відповідною територією", - зазначив він.

Цимбалюк зазначив поправки до російського законодавства, ухвалені нещодавно, скасували сплату для заявників, які хочуть оформити паспорт. Також скасовано вимогу п'ятирічного постійного проживання в РФ для всіх громадян України та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спрощує отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

Зокрема, документ звільняє від сплати держмита за прийом в громадянство РФ людей, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України та подали заяви в спрощеному порядку.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Тег
Росія - країна-агресор
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Путин продолжает ... А что в это время предпринимает Украина ? А Украина тоже продолжает: пропуска, блокады, невыплаты соцгарантий и т.д. Это такой способ вернуть оккупированные территории ? Браво ! Остап Бендер отдыхает !
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?, // Если Украина станет для ОРДЛО, как в свое время ФРГ для ГДР, то любое количество паспортов РФ не будет иметь значение. И хорошо бы посчитать паспорта РФ у нардепов в Раде.
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Да, и Путина мы сделали ! Это бесспорно !
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Надо же. Только когда увидела фамилию Цибалюк, только тогда вспомнила про вашего ypoдца. Он как, по прежнему в Москве сидит? Xepoй. И вируса то не боится. Что угодно, лишь бы на Украину не возвращаться.
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