Путін призначив куратора "Л/ДНР" заступником міністра: всі деталі

Новий куратор терористичних "ДНР" і "ЛНР", колишній посол РФ в Білорусі, Михайло Бабич призначений заступником міністра економічного розвитку Росії.
Відповідне розпорядження опубліковане 17 червня на офіційному порталі правової інформації РФ.
"Призначити Бабича Михайла Вікторовича заступником міністра економічного розвитку Російської Федерації", - йдеться в документі.
Михайло Бабич
kommersant.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Помічник президента РФ Владислав Сурков покинув пост головного куратора "Л/ДНР", і його місце зайняв Михайло Бабич.
Пізніше глава МЗС України Павло Клімкін зробив заяву про нового куратора "Л/ДНР".
Також з'явилося пояснення по кураторам "Л/ДНР" з Москви.
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