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Путін призначив куратора "Л/ДНР" заступником міністра: всі деталі

7.6тЧитати матеріал російською

Новий куратор терористичних "ДНР" і "ЛНР", колишній посол РФ в Білорусі, Михайло Бабич призначений заступником міністра економічного розвитку Росії.

Відповідне розпорядження опубліковане 17 червня на офіційному порталі правової інформації РФ.

"Призначити Бабича Михайла Вікторовича заступником міністра економічного розвитку Російської Федерації", - йдеться в документі.

Михайло Бабич

Михайло Бабич

kommersant.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков покинув пост головного куратора "Л/ДНР", і його місце зайняв Михайло Бабич.

  • Пізніше глава МЗС України Павло Клімкін зробив заяву про нового куратора "Л/ДНР".

  • Також з'явилося пояснення по кураторам "Л/ДНР" з Москви.

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Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Одно и то же болото,одни и те же черти...
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an and
an and
На манеже всё те же!) 21 век вроде и не начался в России. Неужели нет молодых, талантливых и креативных людей, способных, наконец, вести Россию и молодое поколение в будущее, а не в топтаться, застряв в прошлом..
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку . https://fuck.it/id01286571
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