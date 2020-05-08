Путін привітав українців із Днем перемоги: Зеленського проігнорував

Президент Росії Володимир Путін адресував вітальні послання народам України та Грузії, а також інших держав з нагоди 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

У ньому він згадав президентів декількох країн, водночас проігнорував українського президента Володимира Зеленського, бо той нібито "вийшов із довіри" російського лідера. Про це повідомляє сайт Кремля.

"Священний обов'язок нинішніх поколінь – навіки зберегти пам'ять про тих, хто ціною незліченних жертв і поневірянь відстояв свободу рідної землі, оточити увагою і турботою наших дорогих ветеранів", – заявив глава РФ.

Він передав усім ветеранам війни, "партизанам і трудівникам тилу щирі слова подяки", а також побажав доброго здоров'я, щастя, добробуту та довгих років життя.

Крім цього, аналогічне звернення він адресував також лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії.

У вітальному посланні Путін окремо звернувся до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, президентів США Дональда Трампа і Франції Еммануеля Макрона. Натомість вітання глави РФ не адресувалося президентам, а тільки народам Грузії та України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна має домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.