"Путін припинить війну": Портников назвав умови миру з Росією

Президент Росії Володимир Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього президенту Володимиру Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

Таку думку висловив у статті на сайті "Радіо Свобода" журналіст і блогер Віталій Портников. За його словами, Путін "завжди йде назустріч тим, хто його розуміє і хоче стати його союзником".

"Для цього просто потрібно погодитися з очевидним – з тим, що сам Путін і його соратники казали, починаючи з 2014 року. Потрібно визнати, що в 2014 році в Україні – вибачте, "на Україні" – стався державний переворот, одним з наслідків якого стали виступи громадян – прихильників законної влади в Криму і на Донбасі. Жителі Криму проголосили незалежність своєї республіки, ухвалили рішення про приєднання до Росії. І Україна повинна визнати легітимність цього рішення і його відповідність міжнародному праву", – пише Портников .

"А жителі Донбасу створили свої "народні республіки", з керівництвом яких повинен почати прямі переговори новий український президент Володимир Зеленський. А Володимир Путін готовий йому в цьому сприяти – настільки, зрозуміло, наскільки він користується авторитетом і повагою в "народних республіках". Адже це – внутрішній конфлікт. І для його ліквідації президент повинен негайно внести до парламенту закон про надання російській мові статусу державної, адже цією мовою говорить більшість жителів України і взагалі – "ми один народ" , – додав він.

Також, за словами журналіста, Кремль вимагатиме забезпечити автономію Донбасу і федералізацію України, зафіксувати позаблоковий статус України і прибрати з Конституції статтю про євроатлантичну інтеграцію.

"Піклуватися про майбутнє України буде Організація договору про колективну безпеку, її війська навіть можуть взяти під охорону резиденцію президента – якщо націоналісти та інші "агенти державного департаменту" надумають бунтувати на Майдані. Висновки з подій 2013-2014 років зроблені: якщо в Києві будуть розквартировані "російські миротворці", жодних проблем з легітимністю влади не буде ніколи, і влада буде завжди одна і та сама. Як у Росії", – підкреслив Портников.

"Ну і, звичайно, Україна повинна негайно скасувати всі санкції проти Росії і закликати до цього західні країни. Ось тоді і можна буде припинити війну. І зажити мирно і щасливо, може навіть – в одній країні", – додав він.

Однак, як зазначив Портников, поки Зеленський робить не те, чого очікує від нього Путін, а навпаки – на кожній зустрічі з західними партнерами закликає до збереження і посилення санкцій проти Росії.

"А з ворогами Путін не домовляється. Саме тому ніякі домовленості із Зеленським йому не потрібні. І ніяке припинення війни в Україні, ніяке відновлення її територіальної цілісності не потрібне... Державі, яка хоче до ЄС і вже тим більше до НАТО, він може побажати тільки крах", – уклав журналіст.

Володимир Путін kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось придуманих умов з їх боку. Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми дійшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі" , – сказала Матвієнко.

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