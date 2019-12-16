Головна Новини
16 грудня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Путин придумал новую ловушку для Зеленского

4.5т
Читати матеріал російською

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы украинского руководства с марионеточной администрацией "народных республик"

"Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому, если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер" - отметил Песков.

Программа, в которой появился пресс-секретарь Путина, называется "Большая игра". И это действительно большая игра Кремля с Владимиром Зеленским и окружением украинского президента, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новини
Узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака: дно и ад!

Путин видит, что Зеленский во что бы то ни стало – даже вопреки объективной политической логике и логике исторических процессов – хочет в "ударные сроки" завершить конфликт с Россией. Что украинский президент просто не в состоянии понять ни причин, ни истоков этой войны. Что его политический кругозор – как и кругозор его ближайшего окружения – ограничен телевизионными сериалами и обывательскими представлениями о политике и жизни. И что Зеленский очень хочет оправдать ожидания своих избирателей, которые тоже верили – стоит им проголосовать за популярного артиста и война завершится.

И Путин использует эту ситуацию для того, чтобы заманивать Зеленского в новые ловушки. Украинский президент хочет изменить Минские соглашения? Он считает, что текст документа не дает возможности завершить войну? Замечательно. Тогда дадим ему возможность подготовить "Минск-3".

Новини
Тайный российский орден: публично Путин награждать не решается

А этот "новый Минск" еще хуже, чем новый Мюнхен. Потому что он позволяет Москве окончательно избавиться от положения агрессора и перейти в разряд посредников. Потому что договорными сторонами в этом "новом Минске" будут "три государства" - Украина и "народные республики". Потому что Кремль превратит Украину в заложницу этих самых "народных республик", а фактически – в свою собственную заложницу.

И при этом никакая война, никакой конфликт не остановится и никакая территориальная целостность не восстановится. Это доказано всеми остальными конфликтами на постсоветском пространстве.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Росія
Джерело
Джерело: espreso.tv
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
6
Смішно
19
Цікаво
28
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nayden Serg
Nayden Serg
Правду сказал.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Давненько заднеприводный сюда не заныривал. Месячные были?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
А кто такой этот самый Зеленский?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги