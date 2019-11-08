Телеведуча і журналістка Яніна Соколова підготувала новий текст Нормандського меморандуму, в якому вказала тільки одну умову для російської сторони.

"Росія готова йти на переговори, але тільки якщо не доведеться йти на жодні поступки... Зручно. Ви в усьому винні, ми взагалі ні при чому. Підписуємо", – з іронією зазначила вона в ефірі "Вечору з Яніною Соколовою". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Яніна Соколова висунула пропозицію Путіну

У зв'язку з цим журналістка озвучила такий текст:

"- Ми визнаємо Крим і Донбас російським.

- Ми визнаємо себе винними у початку війни.

- Ми не вимагаємо репарацій.

- Ми визнаємо, що Росія – супердержава і наш старший брат, закріплюємо це в Конституції.

- Від Росії вимагається тільки одна маленька формальність: "Путін під час підписання повинен взяти в рот яєчка Яременка!".

Після цього Соколова пожартувала, що російський президент міг би виконати таку "дрібницю", заради спокою російського народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова раніше жорстко затролила народного депутата України від "Слуги народу" Богдана Яременка через гучний секс-скандал. Вона запропонувала винести питання його сексуальних уподобань на референдум разом із питанням російської мови.

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