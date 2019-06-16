"Путін поважає Зеленського": Медведчук зробив несподівану заяву

Глава Росії Володимир Путін з повагою ставиться до президента України Володимира Зеленського.

З такою заявою виступив глава політради "Опозиційної платформи - За життя", кум Путіна Віктор Медведчук, передає newsone.

"Я був присутній на пленарному засіданні, де були висловлені ці тези. Я не збираюся перекладати пана Путіна, він дійсно так сказав, при цьому він говорив з повагою до пана Зеленського. Але в його словах була і частина, з якою я не згоден. Путін сказав, що досвід – справа наживна, і Зеленський навчиться", - сказав Медведчук.

"Коли приходить людина без досвіду в політичній сфері... Я не хочу разом з країною і людьми бути об'єктом експерименту, оскільки це торкнеться кожного з нас", - додав він.

Зеленський і Путін obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

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