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"Путін поважає Зеленського": Медведчук зробив несподівану заяву

119.5тЧитати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін з повагою ставиться до президента України Володимира Зеленського.

З такою заявою виступив глава політради "Опозиційної платформи - За життя", кум Путіна Віктор Медведчук, передає newsone.

"Я був присутній на пленарному засіданні, де були висловлені ці тези. Я не збираюся перекладати пана Путіна, він дійсно так сказав, при цьому він говорив з повагою до пана Зеленського. Але в його словах була і частина, з якою я не згоден. Путін сказав, що досвід – справа наживна, і Зеленський навчиться", - сказав Медведчук.

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"Коли приходить людина без досвіду в політичній сфері... Я не хочу разом з країною і людьми бути об'єктом експерименту, оскільки це торкнеться кожного з нас", - додав він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

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Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийВіктор Медведчук
Місце
Україна
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Пономарчук Валентин
Пономарчук Валентин
Обозреватель, ты скрытный порохобот, ты людям пудришь мозги своими безтолковыми статьями, ты хаешь одного президента постоянно, но аккуратно, но при этом выгараживаешь другого, экс президента! Ты в политике нулевой, копируя чужие статьи и исправляя их своими словами!
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Semenov Igor
Semenov Igor
""Когда приходит человек без опыта в политической сфере... Я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента, поскольку это коснется каждого из нас", - добавил он." - то он не хочет, а практически большинство украинцев захотела сделать такой эксперимент - сами над собой. Из России интересно наблюдать за всем происходящем на Украине.
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Сиішно але і печально. Куди дивиться це сбу. Цей ОБОЗ РЕВАТЕЛЬ ніби то раzzейська газетенка. Тільки одни балачки про боротьбу з ворогом раzzейським. А у краіні і без того хватає влрогій от таких як цей обоз реватель. Пора прикрити цю газетенку путлеровську.
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