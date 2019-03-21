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"Путін потрапив у пастку!" Портников розповів про хитрий план США щодо Криму

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Росія, анексувавши Крим, порушила суверенітет своїх загальновизнаних кордонів і потрапила в пастку, яку створив президент США Барак Обама.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, зазначивши, що зараз РФ перебуває в скрутному становищі.

"Ось тому американці не хотіли жорстко тиснути, коли Росія окупувала Крим. Адже Штати не вважали, що президент РФ Володимир Путін задовольниться Кримом і далі не піде. А тому що їм було важливо, щоб Путін потрапив у пастку", – пояснив Портников.

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Журналіст додав, що окупований півострів став для глави Кремля важкою ношею.

"Путін нагадує мені персонажа казки українського письменника Всеволода Нестайка пана Морока, який був Міністром темряви за королеви Ночі. Після того, як Морока посадили в посудину, де відображалося сонячне світло, він не міг уже звідти вибратися. І ось Крим теж став для Путіна такою посудиною. Він по ній бігає, але як вирішити цю проблему взагалі не зрозуміло. Росія, на відміну від України, – це держава, яка існує в міжнародно невизнаних межах", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников розповів, що перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков готував відділення півострова від України.

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Особи
Володимир ПутінВіталій ПортніковБарак Обама
Місце
Україна
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Junio Van
Junio Van
Портник це обычный рагуль ))
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