Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Путін покличе Зеленського в Москву: що відомо

6.1т Читати матеріал російською

Москва направить запрошення президенту України Володимиру Зеленському на святкування ювілею Перемоги в 2020 році.

Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть "РИА Новости".

Відзначимо, святкування буде присвячене 75-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Новини
Переговорив із Путіним: Макрон вночі зателефонував Зеленському

Путін покличе Зеленського в Москву

Путін покличе Зеленського в Москву

Крім того, стало відомо, що аналогічне запрошення вже направлено президенту США Дональду Трампу, однак відповіді у Білому Домі поки не дали. Серед тих, хто підтвердив участь – президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Ушаков також висловився про можливий саміт "нормандського формату".

"З'являлися різні байки, що саміт пройде найближчим часом, але з нами, з Росією, яка є учасників цього формату, ніхто це не погоджував. Це обговорювалося на переговорах із Макроном, Меркель, можливість проведення цього саміту. З нашого боку завжди виявлялася готовність до роботи в цьому форматі, але ми так само дуже чітко говоримо про те, що саміт треба ретельно підготувати, знати принаймні на якийсь можливий результат виходити", – зазначив він.

Юрій Ушаков

Юрій Ушаков

ruspekh.ru

"До цього саміту українська сторона повинна виконати, принаймні почати виконувати свою домашню роботу з реалізації мінського комплексу заходів у контексті реалізації рішень нормандського саміту 15-16 рр. Ми не хочемо, щоб саміт був для галочки, а дав реальний результат", – заявив Ушаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує ідею проведення саміту в "нормандському форматі" найближчим часом, однак наполягає на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "День Перемоги" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Перемоги
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
38
16
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...