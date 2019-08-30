Путін покличе Зеленського в Москву: що відомо

Москва направить запрошення президенту України Володимиру Зеленському на святкування ювілею Перемоги в 2020 році.

Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть "РИА Новости".

Відзначимо, святкування буде присвячене 75-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

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Крім того, стало відомо, що аналогічне запрошення вже направлено президенту США Дональду Трампу, однак відповіді у Білому Домі поки не дали. Серед тих, хто підтвердив участь – президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Ушаков також висловився про можливий саміт "нормандського формату".

"З'являлися різні байки, що саміт пройде найближчим часом, але з нами, з Росією, яка є учасників цього формату, ніхто це не погоджував. Це обговорювалося на переговорах із Макроном, Меркель, можливість проведення цього саміту. З нашого боку завжди виявлялася готовність до роботи в цьому форматі, але ми так само дуже чітко говоримо про те, що саміт треба ретельно підготувати, знати принаймні на якийсь можливий результат виходити", – зазначив він.

Юрій Ушаков ruspekh.ru

"До цього саміту українська сторона повинна виконати, принаймні почати виконувати свою домашню роботу з реалізації мінського комплексу заходів у контексті реалізації рішень нормандського саміту 15-16 рр. Ми не хочемо, щоб саміт був для галочки, а дав реальний результат", – заявив Ушаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує ідею проведення саміту в "нормандському форматі" найближчим часом, однак наполягає на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

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